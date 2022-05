El conocido autor de la novela “Kryptonita” Leonardo Oyola relató en la mesa debate que justamente era sobre marginalidades y centro, que fue discriminado en el ingreso a la Feria del Libro poco antes esa misma jornada.

La mesa en la que compartía junto a Gabriela Cabezón Cámara, Juan Pablo Luppi y Mariana Komiseroff era sobre el centro y los márgenes en la literatura, y allí Oyola contó lo que le pasó en la entrada de la Feria. “No creían que fuera escritor, no me dejaban pasar. ‘Vos, negro, no sos escritor’, me repetían recién”, reprodujo con sorpresa.

Luego analizó: “Siempre es lo mismo, siempre la apariencia. Justo pasa acá, cuando la literatura es tan amorosa. A cuántos nos salvó. Finalmente pasé, pero el momento fue feo”, aseguró en diálogo con los asistentes.

Luego apreció sobre el discurso de Guillermo Saccomano en la inauguración de la Feria, sobre el cual adhirió en la idea de que “la feria debería ser gratuita”.

Desde la revista Sudestada, donde se relató el acto de discriminación a Oyola, cuestionaron: “¿Qué aspecto debería tener un escritor? le podríamos preguntar al guarda. Todavía en el imaginario de muchos está esa figura rígida y acartonada de escritor de Academia, de ese ser que se separa del resto por su capacidad de escribir libros. Todavía no se enteran que el espacio de la Literatura viene siendo ganado. Se corrió el centro, señores y es hora de que los márgenes entren a la cancha".