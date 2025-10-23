Como todas las semanas, este jueves se renueva la cartelera en los cines rosarinos. Por un lado, llega la biopic de Bruce Springsteen protagonizada por Jeremy Allen White. Además hay un emotivo drama con Michael Keaton y Mila Kunis; una adaptación de un best seller de Colleen Hoover; un fenómeno del animé; una película de terror independiente; un thriller filmado en Mendoza y más.

SPRINGSTEEN

Sinopsis: La película retrata el proceso de creación del álbum “Nebraska” lanzado en 1982 por Bruce Springsteen cuando él era un joven músico en la cúspide del estrellato mundial que luchaba por conciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado.

Realizado en una grabadora de 4 pistas en la habitación de Springsteen en Nueva Jersey, el álbum marcó un momento de inflexión en su vida y es considerada una de sus obras más perdurables, un disco acústico crudo y atormentado poblado de almas perdidas que buscan una razón para creer.

Musical, Drama, Biográfica / +13

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cines del Centro; Hoyts; Cinepolis

EL PADRE DEL AÑO

Sinopsis: La tranquilidad de la vida de Andy Goodrich se ve interrumpida, cuando su esposa y madre de sus hijos gemelos de 9 años entra en un programa de rehabilitación y lo deja solo con sus hijos pequeños. Ante esta responsabilidad, Goodrich va a necesitar el apoyo de su hija de su primer matrimonio, Grace. De esta manera se transforma en el padre que ella siempre deseó.

Drama, comedia / 101 minutos / +13

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cines del Centro; Cinepolis;

A PESAR DE TÍ

Sinopsis: Basada en el libro de Colleen Hoover. Una madre y su hija exploran lo que queda tras un accidente devastador que revela una traición impactante y les obliga a afrontar secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse.

Drama, Comedia / 117 minutos / +13

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cines del Centro; Hoyts; Cinepolis

GOOD BOY

Sinopsis: la historia sigue a Todd, quien tras la muerte de un familiar se muda con su perro Indy a la antigua granja de su abuelo, un lugar con oscuros rumores de estar embrujado. Mientras Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias invisibles para los humanos.

Sin poder comunicarse con palabras, el perro deberá enfrentarse a fuerzas malignas para proteger a su dueño, convirtiendo la lealtad en su arma más poderosa frente al horror.

Terror, suspenso / 72 minutos / +13

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Hoyts; Cinepolis

FRANKENSTEIN

Sinopsis: Sigue al Dr. Pretorious, que necesita localizar al monstruo de Frankenstein (que se cree que murió en un incendio cuarenta años antes) para poder continuar los experimentos del Dr. Frankenstein. Director: Guillermo del Toro

Drama, terror / 149 minutos / +13

Cines: Nuevo Monumental; Cines del Centro;

Chainsaw Man - La película: Arco de Reze

Sinopsis: Denji trabajaba como Cazador de Demonios para los yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que fue traicionado y asesinado por ellos. Al borde de la muerte, su querido perro-demonio con motosierra, Pochita, hizo un pacto con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, dando origen al imparable Chainsaw Man.

Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze entra en su vida, y Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa hasta ahora, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no tiene reglas.

Japón / Fantasía, Aventuras, Animación, Acción / 100 minutos

Cines: Nuevo Monumental; Showcase; Cines del Centro; Hoyts; Cinepolis

LOS RENACIDOS

Sinopsis: Dos hermanos enemistados y un oscuro negocio: ayudar a personas a fingir su propia muerte para luego cruzarlas a través de la frontera. Una compleja operación pondrá en peligro sus vidas y los obligará a definir el destino de la herencia familiar.

España, Argentina / Drama / 85 minutos / +16

Cines: Showcase; Cinepolis

Super Wings: Maximum Speed

Sinopsis: Sky, el avión más rápido del mundo deberá defender la Tierra contra un ex fabricante de juguetes empeñado en secuestrar a niños influyentes en las redes sociales. Podrá Sky salvar la Tierra a Máxima Velocidad?

Corea / Familiar, Aventuras, Animación / 89 minutos / ATP

Cines: Cines del Centro; Showcase;