Este miércoles 15 de octubre, el grupo Hilando Historias presenta “Historias de la Cortada” nuevo espectáculo para adultos con cuentos y canciones. Hilando Historias está compuesto por narradoras y músicos que cantan y cuentan para gente grande y pequeña, desde el año 2018.

Actualmente conforman el grupo los músicos Claudia Ramis y Hugo Soria y las Cuenta Cuentos Tere Igon y Ana Cao, bajo la Dirección de Yeni Mata.

"En Historias de la cortada contamos y cantamos retacitos de la vida de diversos personajes que habitaron nuestras infancias y adolescencias. Estamos muy felices con el estreno donde nos acompañó un público amoroso y cálido” expresan desde el grupo.

Esta propuesta a mitad de semana, propone un recreo, una pausa para la música y los cuentos en el Centro Cultural El Aserradero. Las entradas anticipadas con descuento, pueden adquirirse en celular 3415839192. El lugar tiene capacidad limitada.