Comenzaron los trabajos previos para la 41° edición del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades. Serán 10 noches (del 7 al 16 de noviembre) en que más de 50 colectividades extranjeras ofrecerán gastronomía típica y diversas expresiones culturales.

El encuentro contará con más de 40 stands distribuidos a lo largo y a lo ancho del Parque Nacional a la Bandera con una oferta variada de platos y bebidas típicas. Además, habrá un escenario principal, como todos los años, con espectáculos destacados y las tradicionales danzas del mundo por parte de las colectividades. El stand de Argentina tendrá mucha acción con variadas propuestas para disfrutar de la cultura local.

El evento, organizado por la Municipalidad junto con el Ente Turístico Rosario y la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, podrá ser visitado todos los días a partir de las 19; de domingo a jueves, hasta las 0:30, y los viernes (cierre de cajas a la medianoche) y sábados (cierre de cajas a la 1) hasta la 1:30.

Este año las colectividades que participan del evento son:

Asociación Civil de Venezolanos en Rosario, Centro Cultural Argentino Iraquí, Casa Paraguaya, Asociación Civil Hogar Checoslovaco Rosario, Club Social Argentino Sirio, Biblioteca Cultural Instructiva Rusa 'Alejandro S. Puschkin', Centro Cultural Croata, Sociedad Libanesa de Rosario, Asociación Civil Unión de Países de África del Oeste, Asociación Italiana Alcara Li Fusi, Centro Català de Rosario, Centro Laziale de Rosario, Círculo Sardo de Rosario, Casa de Austria, Centro Cultural Argentino Yemení, Asociación 'La Colectividad Helénica' de Rosario, Asociación Civil y Cultural Ucraniana 23 de Agosto, Centro Castilla y León, Centro Cubano Cultural y Social, Asociación Familia Calabresa, Colectividad Iraní de Rosario, Sociedad Polonesa 'Federico Chopin', Asociación Africana de Rosario, Asociación Civil de Tanzania, Asociación Civil Hermandad del Señor de los Milagros – Perú, Asociación Católica San Patricio, Centro Gallego Asociación Mutual Social Cultural y Recreativa, Asociación Eslovena Triglav, Asociación Civil Familia Marchigiana, Centro Navarro Rosario, Centro Cultural Peruano en Rosario, Rincón Murciano Rosario, Sei Italia (Centro Toscano, Familia Basilicata, Familia Molisana, Familia Veneta y Familia Abruzzesa), Centro Vasco Zazpirak Bat, Centro Asturiano de Rosario, Club Argentino Brasileño, Casa Balear de Rosario, Centro Riojano Español, Centro de Amistad Argentino Palestino, Israel, Círculo Cultural Argentino Alemán, Asociación Civil Colectividad Boliviana de Rosario.

Además, en esta ocasión participarán sólo con danzas en el escenario principal las agrupaciones Centro Valenciano de Rosario, Centro Canario de Rosario, Centro Cántabro, Centro Madrileño de Rosario, Club Lituano Rosario y Agrupación Andaluza.

Embajadores de Colectividades 2025

Para esta edición se inscribieron un total de 22 parejas que tendrán entrevistas culturales para poner a prueba su conocimiento, tanto de su colectividad como de la ciudad, como parte del proceso de evaluación. La noche del 9 de noviembre serán elegidos el dúo de Embajador/a 2025, que reemplazará a Samira Jaffal y Juan Saba de la Sociedad Libanesa de Rosario.

Cómo llegar y cómo volver de la fiesta

Habrá dos paradas de colectivos por Av. Belgrano, una estación de Mi Bici Tu Bici, bicicleteros para bicicletas propias y una parada de taxis por calle Córdoba. Toda la información con respecto al transporte estará disponible tanto en la web rosario.gob.ar/colectividades como en MuniBot.

Información y accesibilidad

Habrá dos puestos de informes ubicados entre el escenario y el patio de comidas con información sobre la fiesta. Allí también se venderán los eco vasos con un motivo especial por el Tricentenario.

El puesto para acceder a asistencia para personas con movilidad reducida, no estará en los puestos de información como años anteriores sino que se ubicará apenas ingresando al predio por el acceso principal (pórtico derecho) junto al 'corredor turístico'.