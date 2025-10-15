En una mañana cargada de música y símbolos, se presentó oficialmente en Rosario la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se celebrará del 24 de enero al 1° de febrero de 2026. El acto se realizó en el Monumento Nacional a la Bandera, y contó con la presencia de autoridades de ambas ciudades y de artistas destacados, entre ellos Soledad Pastorutti, quien celebrará sus tres décadas de trayectoria en la próxima edición del festival.

La elección de Rosario como sede del lanzamiento responde a un espíritu federal que la organización del festival busca sostener en los últimos años. En ese sentido, el intendente Pablo Javkin destacó el valor de “sacar la presentación de la capital y llevarla a otras ciudades del país”, y subrayó que este gesto coincide con los 300 años de fundación de Rosario.

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, agradeció la hospitalidad de la ciudad anfitriona y reivindicó la función del festival como “un faro de resistencia cultural en tiempos difíciles”. También celebró el carácter popular del evento: “La plaza Próspero Molina tiene lugar para 10 mil personas, pero Cosquín recibe hasta 90 mil por noche. Es una fiesta que desborda el escenario”.

Durante el acto se dio a conocer la programación completa de las “nueve lunas” que integrarán el tradicional festival cordobés, con la presencia de figuras consagradas y nuevos talentos. Entre ellos, se destacaron el armonicista Lucio Taragno junto al guitarrista Julián Cicerchia.

Uno de los momentos más emotivos fue la participación de Soledad Pastorutti, quien compartió anécdotas de sus inicios en Cosquín y anticipó una noche especial en su honor durante el festival. “No sé si vamos a poder superar lo que ya vivimos, pero vamos a intentarlo. Es un momento especial para el folclore y hay que aprovecharlo”, expresó la cantante.

La jornada también sirvió como marco para la presentación de las y los artistas que representarán a Rosario en el 54° Certamen para Nuevos Valores del Pre Cosquín. En la selección local se destacaron Magalí Villa (solista de malambo femenino), las parejas de baile Bilbao-Bilbao y Decolatti-Forconi, el ballet La Urdimbre y solistas como Mario Gerez, Valentina Da Silva Alves y Rodrigo Crespo Quinteros. También fue seleccionada la canción inédita Cruzando con temporal, de Darío y Guillermina Duré.

Además de Javkin y Cardinali, participaron del evento la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia; la ministra de Cultura provincial, Susana Rueda; la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, y funcionarios de ambas localidades.

Tras la presentación, se habilitó la venta anticipada de entradas para el festival con promociones especiales disponibles desde octubre en el sitio oficial aquicosquin.com.ar.

Con más de seis décadas de historia, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín sigue siendo uno de los principales escenarios de la música popular argentina, y busca renovar su compromiso con la cultura federal, acercando el folclore a nuevos públicos y territorios.