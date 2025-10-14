En el marco de los ciclos de música, el Centro Cultural Contraviento presenta a Contrastango en "El tango lo hizo otra vez", un espectáculo musical y de relatos del clásico género nacional.

Contrastango es una formación musical que hace diferencias en los contrastes, enfrenta pentagramas y contrapone estilos.

La agrupación nació “buscándose hasta encontrarse”, para volver a perderse en los misterios insondables de Gardel, Pichuco, Piazzolla, Eladia Blázquez, Enrique Cadícamo, Homero Manzi, María Elena Walsh, Héctor Stamponi, Horacio Ferrer y Chico Novarro.

Desde el 2012 ha grabado dos discos y transitado diversos escenarios, nacionales e internacionales. Lo integran María Herminia Grande y Javier Migled en voces, Nicolás Polichiso en guitarra y arreglos, Diego Saavedra en bandoneón y arreglos, Domingo Porta en contrabajo y Marcos Pereyra en relatos.

Será el sábado 18 de octubre a las 21 en el salón auditorio de Rodríguez 721. Entradas disponibles y limitadas en: entradasccc.com.ar. Como siempre, estará abierto Contraviento Bar para quienes deseen disfrutar de un trago mientras miran el espectáculo o cenar luego.