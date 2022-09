El intendente Pablo Javkin encabezó el acto de apertura de la Feria Internacional del Libro de Rosario 2022, este jueves por la tarde jueves en la explanada del Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, junto a la escritora Claudia Piñeiro, quien tuvo a su cargo el discurso inaugural.

La autora de Las viudas de los jueves no sólo habló de la importancia de la lectura, sino que hizo hincapié en la violencia del narcotráfico, las quemas en el Delta del Paraná y el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

"Estamos en la Feria del Libro de Rosario, una ciudad preciosa y muy querida, en la que viven muchos amigos, y que tiene una importante vida cultural, pero también con altos índices de violencia, de pobreza, aquejada por el narcotráfico y el crimen organizado y la crisis ambiental. Y esta ciudad pertenece a un país en el que hace una semana atentaron contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un tema gravísimo, que atenta también contra la democracia que hemos construido con esfuerzo a partir del fin de la dictadura militar. Con todos estos temas, entonces, ¿debería hablar de libros, del oficio de escribir, de la industria editorial y de la precaria situación del escritor y la escritora dentro de una industria que navega en los avatares de nuestra economía?", se preguntó Claudia Piñeiro al comenzar su discurso inaugural, para a continuación afirmar: "Apuesto que aquí y ahora ésta no es nuestra urgencia".

De este modo, la gran escritora afirmó: "Decidí traer a la Feria del Libro un tema concreto y puntual del que sí siento que debemos ocuparnos en esta apertura, porque mientras estamos aquí intentando pensar a qué le ponemos el cuerpo, los humedales se queman, los queman, y en Rosario no se puede respirar. ¿No se trata de un tema lo suficientemente urgente para que nos ocupemos de él, nosotros, nosotras, los funcionarios ejecutivos, los legisladores y la justicia?".

"¿Cómo hablar de libros si no se puede respirar, cómo leer si no se puede respirar? Entonces busquemos palabras para hablar de lo que es urgente", continúo Piñeiro, centrada en denunciar el ecocidio que afecta a toda la región, quien luego enumeró los distintos proyectos e iniciativas presentadas a lo largo del tiempo de diez años a esta parte y que fueron dejadas de lado o directamente no tuvieron tratamiento por las y los legisladores. Remarcó, entre otras palabras clave, 'urgencia' e 'impostergable' y volvió a preguntarse al respecto: "¿De qué hablan en esas comisiones de diputados mientras en Rosario no se puede respirar?".

A lo largo de su texto, la autora fue conectando palabras: pobreza, violencia, narcotráfico, crimen organizado, magnicidio, humedales, fuego, democracia, entre otras, que fueron dotando de sentido cada párrafo y dejaban instalada un sentir colectivo: "Hay que perder el miedo a decir, porque es urgente y lo que urge no puede esperar".

En tanto, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, aseguró que la Feria provocará "un cambio en el paisaje de la ciudad", que "se merecía celebrar su extensa tradición literaria con la edición más grande de su historia", en la que tendrá lugar "el mayor homenaje a la vida y obra de escritoras y escritores que recorrieron las calles y plazas de Rosario, que compusieron poemas o cantos inspirados por la corriente marrón del río, por los versos susurrados en las veredas de cada barrio, por el ruido de la vida en las peatonales rebosantes y por la historia de los vecinos y vecinas de una ciudad sin fundador".



"Las primeras ferias de la Historia eran exclusivas para unos pocos letrados. Esta feria es de puertas grandes y abiertas, porque el acceso a la lectura y al conocimiento es un derecho innegociable. Y es una apuesta federal, para que el interior del país tenga la oportunidad de conocer y escuchar a autores y autoras de primer orden durante estos 11 maratónicos días", sostuvo el funcionario.

La feria evento, que vuelve luego de su última edición de 2019, se extenderá, con entrada libre y gratuita, hasta el 18 de este mes ofreciendo una amplia programación con actividades para todas las edades.

Editores y libreros, así como quienes forman parte de la cadena del libro, participan de 57 stands en un espacio ideado para las infancias y propuestas múltiples que toman el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa y lo convierten en un predio ferial para disfrutar de una completa programación cultural

La FILROS 2022 se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 21. El sábado 10 desde las 10 hasta la medianoche (por Noche de Peatonales); el sábado 17, de 10 a 22, y los domingos 11 y 18, de 13 a 21.