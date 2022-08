El disco original, "11 episodios sinfónicos", publicado en 2001, incluye temas de Soda Stereo como "Canción animal", "Corazón delator", "El rito", "Sweet sahumerio", "Persiana americana", "Un millón de años luz" y "Signos"; mientras que de la faceta solista del artista aborda "A merced", del álbum "Amor amarillo" (1993), y "Bocanada", "Raíz" y "Verbo carne", de "Bocanada" (1999). Y esta nueva versión, la familia de Cerati decidió sumar "Lisa", "Fue" y "Hombre al agua".

"Lisa" fue el primer corte de difusión del nuevo lanzamiento, publicado el pasado 24 de junio, y más allá del gran despliegue con el que contó el tema que pertenece al disco "Amor amarillo" (1993), en esta iniciativa contó con una particularidad: su video propone una experiencia inmersiva. Quienes lo vean desde su celular o PC, podrán disfrutar de imágenes 360°; mientras quienes cuenten con gafas Oculus, podrán verlo con una tecnología de realidad aumentada. En julio se sumó la versión de "Corazón delator" y ahora, la de "Raíz".

Además, hace varias semanas que en las redes oficiales del hombre que lideró una de las bandas más populares del rock latinoamericano, junto a Zeta Bosio y Charly Alberti, se publicaron distintas entrevistas en las que Cerati habló del desafío que representó en su carrera cantar junto a una orquesta.

"Nunca en mi vida había ensayado tanto. Me tomo las cosas en serio, pero no quiero perder la idea de jugar con esto", comenta el cantante en uno de los fragmentos. "La gente de la orquesta está muy entusiasmada y eso me da mucho empuje. Se acercan y me preguntan si me gustó, pero en realidad el que debería hacer la pregunta soy yo", señala en otro.

Hace tiempo que los familiares de Gustavo decidieron homenajearlo en cada fecha significativa compartiendo parte de su obra con su público. Sin ir más lejos, para el cumpleaños de 2021, estrenaron un video inédito de "No te creo", un tema que forma parte del disco "Siempre es hoy" (2002), con imágenes que se grabaron en 2004 para la gira Canciones elegidas, con Nicolás Bernaurdo como diseñador audiovisual y Diego Panich y Lemon como directores.