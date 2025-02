Cavatorta: “Ya hay varios interesados en invertir en el Parque de Diversiones”

“El objetivo es que Rosario vuelva a tener un parque de diversiones de calidad, accesible para todos los bolsillos, sustentable y con los más altos estándares de seguridad” destacó Cavatorta, -“desde que presentamos el proyecto, nos llamaron empresarios de todo el país interesados para acercar ideas, diseños y sobre todo, contarnos cómo son los parques de diversiones en el 2025. Nos acercaron renders y una propuesta para que se haga un centro de entretenimiento para toda la familia, respetando el medio ambiente, el arbolado y, sobre todo, con la última tecnología en materia de seguridad.”-

Entre los empresarios interesados se encuentra César Morillas, director de Froggie Park de Santa Fe, quien explicó: “Hace unos meses leí una nota en Rosario3 sobre el proyecto impulsado con el Concejal Cavatorta. Desde entonces, hemos mantenido reuniones y conversado para desarrollar una propuesta innovadora y de calidad para la ciudad”.

También participaron desarrolladores de parques de otras provincias, como Silvana Casalli, directora y propietaria de Parque Sur en Neuquén, y Sebastián Guglielmo, operador de parques de diversiones y director de Show Park, un importante parque itinerante con 30 años de trayectoria.

"Queremos que Rosario desarrolle la industria del entretenimiento, porque además de generar empleo genuino, fomenta el turismo y dinamiza la economía local", agregó Morillas.

Además, se propuso ampliar el proyecto original para transformar la zona del antiguo parque de diversiones en un centro integral de entretenimiento. Este incluiría un paseo peatonal gastronómico, espectáculos gratuitos, dos parques de diversiones (uno temático y otro mecánico), food trucks y un parque ecológico en armonía con el entorno natural del Parque Independencia. La iniciativa busca integrar el paisaje y fomentar el uso responsable de los recursos naturales, garantizando que el desarrollo y la preservación del medioambiente vayan de la mano.

Sobre este aspecto, Guglielmo explicó: “Los parques de diversiones no son una industria contaminante. Desde la fabricación de los juegos se cumplen estrictas normas de seguridad y ecológicas. Como empresa, hace más de una década que adaptamos tecnologías que reducen aproximadamente un 60% el consumo energético. Además, tal como se contempla en el proyecto, el arbolado y el entorno verde serán respetados e incluso mejorados”.

Esta propuesta se enmarca en el trabajo que Cavatorta impulsa desde su banca en el Concejo, promoviendo la creación de espacios de recreación e inversiones que estimulen el crecimiento de la ciudad, con un firme compromiso con la seguridad y la calidad de vida de los rosarinos.

"No se puede abandonar todo lo que no se puede controlar. Tenemos que recuperar el espacio público en Rosario, pero para lograrlo es fundamental mejorar el control y la seguridad. Ya ocurrió con los baños públicos en las plazas, los boliches y la nocturnidad, los muelles de la costanera... Con la excusa de “no lo puedo controlar”, hemos perdido el parque de diversiones, la noche rosarina y no encontras un baño público en toda la ciudad” afirmó Cavatorta.

A fines de 2024, el municipio incluyó en su presupuesto la construcción de un Arena, un estadio para grandes eventos musicales, culturales y artísticos. Esto, sumado a la puesta en valor de la Ex Rural, permitirá que el Parque vuelva a convertirse en un punto de referencia para vecinos y turistas.

“Tenemos que honrar la memoria de Melanie y Florencia en el lugar, que nos recuerde todos los días lo que pasó ahí para que nunca más vuelva a ocurrir. Por eso incluimos un memorial en el proyecto. Siento que para eso, hay que volver a generar sonrisas, alegrías, familias y encuentros en ese lugar. Un parque de diversiones con precios populares para que todas las familias de la ciudad, vivan donde vivan, tengan la posibilidad de disfrutar un fin de semana con sus seres queridos. Eso también es una forma de equilibrar la ciudad, como alguna vez pudimos ir con nuestros padres, abuelos, nietos y amigos, que nuestros hijos puedan ir con sus familias, que podamos volver a hacerlo entre todos. Quizás algo del futuro de Rosario haya que ir a buscarlo al pasado y traerlo al presente, para recuperar algo de lo que alguna vez tuvimos y perdimos" concluyó Cavatorta.