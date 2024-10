El periodista y escritor argentino radicado en España, Martín Caparrós, quien durante las últimas semanas fue noticia al contar que padece ELA, ahora volvió a tomar notoriedad por un pasaje que, al menos por estos lados, dará mucho de que hablar.

El dato surge de la entrevista que le dio al periodista Jorge Carrión, para promocionar su nuevo título Antes que Nada, donde confiesa que padece la grave enfermedad.

Allí, Carrión le señala que “otra de las confesiones que incluye ‘Antes que nada’ hace referencia a una experiencia sexual que Caparrós tuvo con el escritor Juan José Saer”.

Caparrós dijo: "Yo no creo que a nadie le importe lo suficiente Saer como para destacar tanto eso, no es que me acostara con Mick Jagger, qué sé yo. No lo había contado nunca, pero forma parte de mi educación sentimental, y de eso se trata el libro", ante la pregunta de Carrión sobre si temía que ese dato opacara el resto del libro, que posee unas 655 páginas.

