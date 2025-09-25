La avenida Arijón será escenario de una verdadera fiesta barrial el próximo domingo 28 de septiembre, en el tramo comprendido por las calles Italia y Paraguay. Entre las 13 y las 18, vecinas y vecinos podrán disfrutar de un paseo cultural con música en vivo, propuestas artísticas, actividades para las infancias, espacios comunitarios, oferta gastronómica con foods truck y la presencia de los comercios locales abiertos que le darán vida a la zona.

Será una oportunidad para encontrarse en la calle y compartir una jornada de disfrute colectivo, con entrada libre y gratuita. Es importante destacar que en caso de lluvia el evento se suspenderá.

A lo largo de toda la jornada, el municipio desplegará una gran cantidad propuestas musicales en el escenario principal, que estará ubicado en Av. Arijón 1750 y contará con la conducción de Valeria Montefiori. Además, habrá un espacio especialmente dedicado a las infancias con juegos y deporte.

Por otro lado, se sumará la Campaña del Respeto, en cuyo marco chicas y chicos podrán pintar y compartir mensajes y enseñanzas de convivencia para la vida cotidiana. También dirán presente los espacios comunitarios de los barrios Las Delicias y San Martín A, donde el municipio aporta iniciativas culturales y de baile como zumba, zumba kids y otras iniciativas abiertas a la participación barrial.

Las familias podrán encontrar un espacio con información referida a los hábitos de alimentación saludable. Asimismo, los vecinos podrán acercarse a recibir asesoramiento sobre el uso de Munibot, el asistente virtual del municipio para realizar diferentes gestiones vía WhatsApp.

Y, por supuesto, habrá algo rico para compartir, con propuestas gastronómicas de foods truck y la Feria Autogestiva, espacios pensados para disfrutar y contribuir con la economía local mientras se pasea por el corredor Arijón.

Por otro lado, estará presente la Agencia de Consumos Problemáticos del municipio, con iniciativas lúdicas para reflexionar sobre el consumo, a la par que también se brindará difusión de salud con información referida al dengue, con recomendaciones para la prevención y control del mosquito.

La emisora barrial FM Retro 103.5 transmitirá en vivo y acompañará la celebración, que contará con la participación de los siguientes artistas y bandas locales:

Silvia Rubí Arriola – distinguida por el Concejo Municipal

Emmanuel Tigre Rodríguez – distinguido por el Concejo Municipal

Mauje Bernal

Francis García

Matatán y su Banda

Sabor Azúcar

Academia de Danzas y Arte Sueña (Azcuénaga)

El gran cierre estará a cargo de Mi Bonita Cumbia, para bailar y disfrutar en familia y con amigos. Cabe remarcar que muchos comercios del corredor Arijón se sumarán permaneciendo abiertos durante la jornada.