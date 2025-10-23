El psicoanalista, docente y escritor Ángel Fernández presentará su nuevo libro, A propósito de Babasónicos, este sábado a las 20 en la Sala Beatriz Guido (Primer piso, sala 1B) de la Feria Internacional del Libro de Rosario, que se realiza en el Centro Cultural Fontanarrosa con entrada libre y gratuita.

En la obra, Fernández -fundador del Curso Anual de Psicoanálisis e integrante del streaming Psicoanálisis sin filtro- propone un recorrido singular por la trayectoria de Babasónicos, una banda que, según el autor, “jamás se dejó seducir por el platonismo ambiente y mantuvo los pies en la tierra desde Pasto hasta Trinchera”.

A propósito de Babasónicos reúne tres ensayos -“El duende cerca”, “Tres momentos estético-políticos” y “El resguardo del poema”- donde el autor se aleja de los análisis convencionales para pensar la obra del grupo como un acontecimiento estético, erótico y político.

“El libro busca dar testimonio del impacto sutil de una obra que conmueve el saber consagrado y propone, desde la canción, una política de la enunciación y una ética del bien decir”, adelanta Fernández.