Entre este miércoles 17 y hasta el viernes 19, se abre en Puerto Joven (San Martín y el río) la Expo Carreras 2025 organizada por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el Gabinete Joven de la Municipalidad de Rosario. El encuentro, de entrada libre y gratuita, se puede visitar de 9 a 17, y está destinado a las y los estudiantes y el público en general que quiera sumarse a la universidad. Además hay espacios recreativos con juegos de mesa, arcade, ping pong y metegol.

La variada oferta académica universitaria se encuentra disponible en distintos stands y se puede participar de actividades y charlas, recibir información sobre planes de estudios, cursillos, becas, modalidades de cursado, salida laboral, requisitos de inscripción e ingreso a las más de 150 carreras que ofrece la UNR. Y en el nuevo Laboratorio Tecnológico se realizan talleres y test de orientación vocacional.

También tiene un espacio la guía de carreras universitarias y terciarias de la ciudad "Carrera Futurista" y se brinda información sobre la oferta de carreras de grado, tecnicaturas y oficios. Se puede descargar la guía Carrera Futurista desde la web municipal www.rosario.gob.ar o desde el QR en el stand de Expo Carreras.