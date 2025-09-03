Después de 4 décadas, Rosario consagró entre sus mitos a la disco Space, un emblema de la noche donde bailó más de una generación y alumbró miles de historias en el viejo cine Echesortu, hoy devenido en el garaje de un supermercado.

En este marco, la Universidad Nacional de Rosario, a través de su radio FM 103.3, produjo el podcast Space, 40 años de historia musical rosarina. Se estrenará este sábado 6 a las 21 por esa emisora y se repetirá el viernes 12 a las 23, además de quedar en el canal de YouTube RadioUNR.

La idea surgió con la excusa de contar la historia de uno de los boliches más emblemáticos de la noche Rosarina. “A principios de 2024, Fabio Rodríguez, uno de los trabajadores de nuestra radio, nos propuso contar la historia de Space mediante un especial radial. En 2022, Radio UNR había realizado un programa especial sobre los 30 años de "El Amor después del amor" de Fito Páez, y Fabio sugirió hacer algo similar sobre Space”, explicó Pablo Zini, coordinador artístico de Radio UNR.

La propuesta incluye varias entrevistas que hilvanan el podcast en cuatro capítulos que abarcan la cronología de la discoteca de Mendoza al 3900, con anécdotas y vivencias contadas por sus protagonistas.

Entre las voces que dan vida a esta historia se cuentan la periodista Patricia Dibert, Gerardo Rodríguez, quien ofició de barman en la disco, los músicos Pablo Granados (Efe Eme), Eduardo Carbi (Graffiti), Claudio Motura, Sergio Rivas y Pájaro Gómez (Identikit).