Lito Vitale, compositor, pianista, productor y arreglista argentino, dialogó con Fede Fritschi y Coki en Sí 98.9. “A todos los músicos nos gusta juntarnos con músicos de otros mundos”, dijo apenas comenzó la entrevista, en relación a su estrecho vínculo con centenares de músicos de todas las latitudes con quienes compartió escenarios y producciones.

Lito agradeció poder ser él quien muchas veces habilita ese juego de mostrar el trabajo de sus colegas. “Tengo la suerte de tener espacios”, expresó, pero sostuvo que esa visibilidad lo pone en un lugar de ser un tipo que hace muchas cosas a la vez, sin embargo indicó que no es así y que juntadas de músicos hay todos los días, aunque muchas veces no leguen a conocerse.

“A mí me gusta muchos sentir, que en esta particular actividad que es la música, el arte, no hay un mejor, no hay un todos, hay siempre músicos, artistas y el mejor no es el que más vende, no existe el mejor ni el peor. Entonces aprendiendo eso vas deambulando tu camino con un poquito menos de stress”, sintetizó en cuanto a su visión del mercado y la música.

En semejante con sus dichos anteriores remarcó que los medios tratan de contagiar la competencia, pero en el arte eso no existe. “No va por ahí la cosa”, advirtió.

Vitale es un cumulo, un sinfín de artistas que pasaron por su programas televisivos, sus estudios de grabación y conciertos, pero a veces el todo se torna complejo, el mundo es tan grande que algunos deseos quedan en la imaginación. Se dice que tocó con todos, como el personaje de Rodolfo Orosco en la canción de León Gieco, sin embargo tiene todavía algunos nombres en el tintero con los cuales tirar algunos acordes.

“Me gustaría tocar con Divididos, a Ricardo (Mollo) lo tuve en un par de eventos, pero nunca toqué con ellos”, contó, y al parecer esta predica estaría cerca de cumplirse según anticipó quien junto con Baglietto hicieran miles de giras resinificado el cancionero popular argentino.

Entre los tantos proyectos que lo tienen atado, Vitale es el productor de la cantautora e instrumentista rosarina Agustina “China” Roldán, que estrenó la semana pasada su primer videoclip como solista. Se trata de “Gajito de ciudad”. Pero al parecer su vínculo con nuevos artistas y de géneros de los más variables no queda acá. El hombre que supo ser líder de la banda MIA, con solo 12 años de edad, tiene entre manos la presentación de una versión de Alfonsina y el mar, clásico de Félix Luna y Ariel Ramírez de la obra Mujeres argentinas para los Premios Gardel de este viernes.

La obra que supo estar en la voz de Mercedes Sosa Estará interpretada por Cazzu, reconocida cantante y compositora de trap argentina, nacida en Ledesma, Jujuy que representa en su canciones con fuertes convicciones las luchas de genero de las mujeres y el colectivo LGTBQ. “Para mi esa mezcla generacional dio un resultado artístico muy potente. Se trata de aprender del otro y no poner en la balanza las millones de vistas que tiene uno u otro porque esas son cosas muy coyunturales que tiene que ver con la realidad de cada artista”, invocó en alusión a sus elecciones desinteresadas para compartir estos espacios artísticos.

“Hay artistas que tiene quince vistas, dejan huella y no son ni menos ni más que Cazzu. Ella y muchos artistas lo entienden de esa manera; ponen en la balanza el éxito que tienen en redes, pero internamente saber que tiene y hacia dónde quieren ir defendiendo lo profundo de ser artista”, expresó.

