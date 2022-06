as redes sociales estallaron este lunes por la tarde a poco de conocerse la triste noticia del cierre de un emblema de la cultura rosarina, el Berlín de la cortada Fabricio Simeoni. Desde el pedido de que se declare feriado local “por duelo” hasta las anécdotas más divertidas, los rosarinos y las rosarinas, casi todos treintañeros, contaron su pedacito de historia vivida en ese bar.

Las historias compartidas con amigos etiquetados en Instagram, así como los comentarios en los muros de Facebook: "Voy a llorar en 3... 2... 1...". O en Twitter: "Morir es una opción", "No existirá jamás en este mundo lugar como Berlín", "El fin de una era, último bastión de mis salidas", "mis noches más random las viví ahi, iconic", o "el rock murió hace mínimo hoy".

En la red social de las imágenes, Lionel compartió: "Tristeza nao tem fin: el lugar que me albergó mil veces en esas noches en donde no se nos caía una idea. Seguramente su destino será como el de tantos lugares que no hemos sabido rescatar. Desarrollo inmobiliario espantoso para el lavado de gente sucia que abunda en la zona".