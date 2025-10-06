El próximo sábado 11 de octubre llegará a Rosario “Osvaldo”, largometraje documental que rinde homenaje al maestro Osvaldo Pugliese y busca ampliar la mirada sobre el tango en la actualidad. La función se realizará en Cinépolis, avenida Eva Perón 5856, a las 20, y contará con la presencia de sus directores, Nicolás Artín y “Viveka” Alejandra Cáceres.

El film, concebido como una road movie, fue realizado entre 2020 y 2024 y constituye un proyecto federal. Participaron artistas y técnicos de 14 provincias, retratados en sus propios escenarios, lo que confiere a la obra una dimensión musical y, al mismo tiempo, paisajística.

La producción incluye una fuerte impronta rosarina, con la participación de Gise Stival junto a Luli Coggiola, Leonel Capitano y Escolaso Trío, además de un equipo técnico en gran parte local. También incorpora testimonios de Gerardo Quilicci y José “Pepe” Grimolizzi, quienes compartieron vivencias junto a Pugliese.

La propuesta trasciende el homenaje: busca mostrar que el tango existe en Argentina más allá de Buenos Aires, reivindicando a quienes sostienen la tradición en distintas regiones del país. Para sus directores, el objetivo es visibilizar que el género sigue vivo y en transformación.

El proyecto se sostuvo de forma colectiva y autogestiva, con el aporte de la comunidad del tango, y obtuvo el reconocimiento oficial de la Cámara de Diputados de Salta y los ministerios de Cultura de Entre Ríos y Santa Fe.

Tras una avant-premiare a sala llena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrada el 2 de diciembre de 2024 en coincidencia con el natalicio de Pugliese, “Osvaldo” inicia ahora su recorrido por las salas argentinas con la aspiración de convertirse en un puente entre la tradición y la actualidad del género.