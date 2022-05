El miércoles 20 de abril Gran Bretaña autorizó la extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos por espionaje de Julian Assange, el periodista australiano creador de WikiLeaks, el medio donde se publicaron hace más de una década más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán. En diálogo con Federico Fritschi en #HojaDeRuta por Sí98.9, el periodista Santiago O'Donell planteó las irregularidades en el juicio que se lleva adelante contra Julian Assange.

"Mantienen en una cárcel de máxima seguridad, con los peores criminales, a una persona que nunca mató ni a una mosca y con actitudes que muestran el ensañamiento personal contra él. Entonces lo que yo veo es que se busca enloquecerlo o deprimirlo al punto de la muerte", aseguró el periodista.

En relación al por qué Assange es considerado tan peligroso para los Estados Unidos, O'Donell planteó: "La publicación de los documentos, más allá de los detalles que revelaron, mostraron algo mucho peor para la principal potencia y es que hasta el cabo primero del último batallón puede acceder a documentos clasificados. Entonces, hay una frase que él me dijo en una de las entrevistas que le hice, que no me la olvido más: 'Conseguir información es fácil, lo difícil es publicarla'. Y él publicó. Assange mostró una conducta que es inaceptable para los Estados Unidos".

"Su accionar también desnudó a los grandes medios de comunicación. Su gesto de publicación mostró también que las corporaciones mediáticas cada vez tienen menos para contar y más para esconder. Eso explica porqué los grandes medios cuando empieza la persecución contra Assange no salieron en nombre de la libertad de expresión a defenderlo, sino que fueron los organismos de derechos humanos los que más encarnizadamente llevaron adelante su defensa. Los medios tardaron mucho en reaccionar", reflexionó el periodista que también escribió 'ArgenLeaks' el libro que detalla los cables de Wikileaks sobre la Argentina.

Finalmente O'Donell manifestó que "seguramente la extradición será apelada y frenada, porque a Assange tampoco le conviene ser juzgado en EE.UU. y del otro lado utilizan esto porque les conviene que una resolución se siga retrasando, desgastando a Assange, cuya salud se encuentra cada vez más deteriorada".

Escuchá la entrevista completa aquí