Diego Singer, el profesor de filosofía que hace años dicta conferencias en un ciclo denominado “filosofía a la gorra” en diversas ciudades del país, decidió reformular al unificarlos en modalidad virtual por Youtube e Instagram a la gorra virtual en el marco de la cuarentena, y el dinero recaudado irá en apoyo a los espacios culturales que le han dado albergue a su ciclo.

El convite será este domingo a las 19, y esta vez Singer traerá al gran pensador Friedrich Nietzsche con su “Humano, demasiado humano”. Esta obra de Nietzsche marca el comienzo de una producción filosófica en nombre propio, alejada de las tempranas influencias de Wagner y Schopenhauer, muy presentes en sus primeras obras. Hay un fuerte viraje respecto de su postura sobre el arte, ya no será la posibilidad de redención ni la máxima expresión de la cultura. En cambio, allí marca una fuerte revalorización de las ciencias y de la actitud científica como arma contra la metafísica. Se trata de un libro “para espíritus libres”, dedicado a Voltaire y con una impronta que recuerda a los pensadores de la Ilustración.

Así describe el mismo Nietzsche en su autobiografía, el contenido y el espíritu de esta obra: “Humano, demasiado humano es el monumento de una crisis. Dice de sí mismo que es un libro para espíritus libres: casi cada una de sus frases expresa una victoria –con él me liberé de lo que no pertenecía a mi naturaleza. No pertenece a ella el idealismo: el título dice «donde vosotros veis cosas ideales, veo yo ¡cosas humanas, ay, sólo demasiado humanas!» Yo conozco mejor al hombre. La expresión «espíritu libre» quiere ser entendida aquí en este único sentido: un espíritu devenido libre, que ha vuelto a tomar posesión de sí. El tono, el sonido de la voz se ha modificado completamente: se encontrará este libro inteligente, frío, a veces duro y sarcástico.”

Es muy grande la variedad de problemas que Nietzsche aborda en esta obra, desde el problema del conocimiento del hombre y del mundo hasta las críticas a la moral, que se irán profundizando en sus escritos más maduros. Además de las reflexiones sobre el lenguaje, los sueños, la libertad y la cultura, vamos a disfrutar de la pluma de Nietzsche en su primer libro escrito como un conjunto de aforismos o párrafos que le dan a esta obra una intensidad única.

Entre los espacios culturales que participan, está el Complejo Cultural Atlas de Rosario. Los demás espacios del resto del país son: Banfield Teatro Ensamble (Lomas de Zamora) – Bombay Streaming Bar (Castelar) –) – Club Cultural Matienzo (CABA) – El Derrumblé (Burzaco) – El living de Olivos (Vicente López) – JJ Circuito Cultural (CABA) – Kalima Boliche (Montevideo) – La Pentalpha (Monte Grande) – Líneas de fuga (CABA) -Notanpuan (San Isidro).