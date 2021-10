Fito vuelve a Rosario luego de estrenar recientemente el single ¨Vamos a lograrlo¨, adelanto de su nuevo álbum "Los años salvajes", primera parte de una trilogía musical. Lo presentar á en el Hipódromo de Rosario el 11 de diciembre.

A principios de 2022 conoceremos el segundo álbum que integra esta obra integral. Es totalmente instrumental y fue grabado por Paez junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa. El tercer álbum también incluye canciones inéditas, pero grabadas por Fito solo con su piano.

Fito tenía previstos una serie de recitales que tuvo que cancelar por la pandemia del coronavirus en 2020 antes de que se dictaran las medidas restrictivas a nivel nacional. Uno de esos muestra fue justamente en el Hipódromo de Rosario.

Las entradas que no fueron devueltas del show cancelado de FITO PAEZ del 13 de marzo de 2020, SON válidas para esta nueva fecha pero deberán ser canjeadas así se les asigna la nueva ubicación correspondiente. Quienes no puedan o no quieran asistir a esta nueva fecha podrán devolverlas.

El canje de las entradas o reembolso del dinero se ejecutará de la siguiente manera: s i la compraste con tarjeta (ya sea on line o presencial) deberás hacerlo mediante el siguiente mail reprogramaciones@tuentrada.com. Si la compraste en efectivo en un punto de venta oficial debés dirigirte a Amadeus (Córdoba 1369 local 9). Si no recordás cómo la compraste, mandá una foto de la entrada y tu consulta a reprogramaciones@tuentrada.com.

Hay tiempo desde el 29 de octubre hasta el viernes 12 de noviembre inclusive, para realizar cualquiera de estas operaciones.