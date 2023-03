Con el espectáculo “Gracias, María Elena”, la reconocida actriz Virginia Lago vuelve al escenario de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario (Corrientes 450), junto a Héctor Gióvine y Mario Corredera, este sábado con dos funciones, a las 19 y a las 21.30. La obra que obtuvo la Mención Especial del Premio José María Vilches, es una adaptación teatral de Héctor Gióvine sobre la obra de la escritora y compositora María Elena Walsh.

Como exploradora y pionera, María Elena Walsh dejó su huella en muchas generaciones de argentinos. Fue poeta, novelista, cantante, compositora, guionista de teatro, cine y televisión, figura esencial de la cultura. Y a pesar de haber fallecido el 11 de enero de 2011, dejó un legado sobre el que todavía se camina. Tanto es así que su figura continúa siendo semillero de siempre nuevos espectáculos y propuestas. Esta vez, bajo el nombre Gracias, María Elena, Virginia Lago protagoniza una obra que contiene buena parte de su universo poético. Junto a Héctor Gióvine, quien hizo la adaptación teatral y la dirección general, sumado al músico Mario Corredera, comparten el espectáculo al que definen como “lleno de música”.

Si bien Gracias, María Elena incluye varias de las canciones infantiles de Walsh, el show está esencialmente dirigido a un público adulto. Se trata de una pieza musical con criterio del varieté y el music hall, en la que la actriz recorre el universo de la gran referente de la cultura argentina. “Es una obra acariciadora, abrazadora, que nos enseña cosas, nos abre el corazón, la cabeza, nos pone alertas, curiosos”, sintetiza Lago. Además, destaca que Gióvine -quien es su marido desde hace 50 años- “hizo un trabajo muy minucioso con todos los textos de María Elena y armó una historia que incluyó el juego, la mirada, las restricciones, los miedos, los abrazos y la vida que tenemos los adultos”.

Surgido al calor de la pandemia, el proyecto les dio a Lago y Gióvine, un trabajo cargado de “esperanza y sanación”. Cuando empezó el aislamiento social, Lago relata que su marido se había puesto a escribir y trabajar con la obra de Walsh: “Un día me trae el libreto y me dice: ‘esto te lo regalo’. Y me encantó porque hizo un trabajo tomando muchos de los textos para chicos de María Elena. Siempre digo que ella es una traviesa porque todos sus textos tienen algo que nos habla a los adultos. Alertas. Un recorrido a un mundo castigador, pero también agradecido y con los ojos abiertos. Por ejemplo, 'La pájara Pinta', que para mí es un monumento a la no violencia”.

La obra tuvo su estreno y fue parte de la temporada teatral de Mar del Plata en 2021, donde Lago se llevó el “Estrella de Mar” como mejor actriz y también el “Estrella de Mar de Oro”. Sobre aquella experiencia, la protagonista cuenta: “En el verano dijimos ‘vamos a batallar’ y finalmente estrenamos en el Museo Villa Mitre. Ensayábamos una o dos veces por semana. Lo hacíamos con mucha pasión y ganas. Y fuimos muy felices. Ahora estamos más esperanzados porque creo que el contexto es un poco mejor”.

Adaptada sobre textos de la compositora, Gracias, María Elena es un homenaje a la autora argentina de quien Lago, además, fue amiga durante décadas. La amistad entre ellas surgió cuando coincidieron en un programa de televisión y continuó por muchos años más en los que también compartieron distintos proyectos laborales. “Hice muchas cosas con ella, fui muy amiga. La vida me dio ese privilegio", dice la actriz. Y agrega: "La considero una artista esencial. Creo que es una escritora al nivel de Borges, Cortázar, Sabato, de una genialidad extraordinaria. Además, en momentos difíciles como los que estamos viviendo, ella tiene una mirada sobre las cosas, a veces dura, pero siempre muy esperanzadora. Y eso a mí me gusta. María Elena es una humanista. Ella dice que se enamora de la gente y es verdad. Y digo ‘es’ porque está por todos lados. Está siempre con nosotros”.