Luego de seis ediciones con entradas agotadas, la única fiesta de reggaetón de Rosario se expande para presentar la Universidad Internacional del Perreo. La DJ Violeta Stelar propone llevar bien alto las raíces del reggaeton y presenta Vacilón Festival, una fiesta del perreo extra grande con la participación de otros DJs nacionales y del mundo, competencia de baile, show de bailarines en vivo, stands de arte digital, talleres de creación de outfit y growshops.

Este sábado desde las 18, el Vacilón Festival encenderá la pista a puro perreo de raíz, con dancehall, afrobeat, dembow, underground y reggaetón para hacer vibrar Pichincha, desde La Sala de las Artes en Suipacha y Güemes, desde las 20 hasta las 5am. Cada asistente recibirá una consumición de regalo con su entrada.

Vacilón Festival es el escenario perfecto para presentar la Universidad Internacional del Perreo, la casa de estudios más deseada de la ciudad. A la DJ residente Violeta Stelar se suman DJ Sista V, DJ Broin y, directo desde Colombia llega Goze. Las anticipadas están disponibles en www.entradaplay.com o físicas en Amadeus Rock -Córdoba 1369.

Les asistentes a Vacilón Festival podrán cursar diferentes materias, pilares básicos del universo del perreo:

Outfitología: el arte de combinar una vestimenta que se banque nueve horas de perreo intenso

Fumetología: Ciencia que estudia el consumo a conciencia de la Santa María

Morlacología: un acercamiento al arte digital.

Cada asistente recibirá una libreta que podrá completar a lo largo del día a medida que pase por las postas donde se dictará cada materia. El objetivo de esto no es la perfección, sino fomentar el encuentro y el intercambio para hacer crecer la comunidad reggaetonera. También habrá barra de comidas y bebidas durante todo el evento.

Es destacable que no existe VIP en el Vacilón ya que se trata de una propuesta libre de poses, etiquetas y estereotipos. Creemos que no hay límites a la hora de perrear, por eso la vestimenta, la edad o la forma del cuerpo no serán impedimento a la hora de sudar y gozar del baile.

Sobre el Vacilón

El Vacilón es una fiesta de reggaeton que nació en Rosario en Mayo del 2019 de la mano de la DJ y productora Violeta Stelar. En la actualidad, el equipo está conformado por bailarines, fotógrafxs, filmmakers y muchos artistas más que comparten el objetivo de reivindicar las raíces del reggaeton en Argentina. Su motivación principal es generar un espacio cuidado donde el baile sea la herramienta y el cuerpo el canal para que se genere un encuentro con les DJs.

Las primeras seis ediciones se realizaron en Mono club con más de 300 personas. Con la llegada de la pandemia, el Vacilón se sostuvo a través de las redes sociales y formatos audiovisuales. Entendiendo al baile como una necesidad, y cuando las medidas sanitarias lo permitieron, se convocó a perreos al aire libre en el parque del Monumento.