En el marco de la Noche de las Peatonales, el 404 Festival Internacional de Arte y Tecnología regresa a Rosario para celebrar sus 18 años de trayectoria, un festival de arte y tecnología que nació justamente en esta ciudad y que es de carácter y relevancia internacional. Allí se presentará la avant premiere de “Humachinity”, lema del 404 cuyo lanzamiento está programado para finales de Octubre.

De esta manera, quienes disfruten de esta movida pedestre en el corazón del microcentro rosarino, verán en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín una pantalla LED con proyecciones de una selección de animaciones y videos de artistas multipremiados de Argentina, Canadá, Japón, Alemania, Israel, Estados Unidos, España y Francia.

Este material, que es apto para todo público, ha recorrido las diversas ediciones que el 404 presentó en los doce países que se desarrolló hasta el momento. El evento es organizado por la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR.

Sobre “Humachinity”

Todos los años el 404 produce un lema sobre el cual articula las propuestas elegidas, y a cada lema le corresponde un manifiesto que desarrolla un enfoque acerca de los temas que ponen en jaque al ser humano del siglo XXI.

En esta ocasión se estrenará el trailer de “Humachinity”, donde podrá visualizarse un adelanto de las obras seleccionadas este año y sorprendentes propuestas que involucran todo tipo de tecnologías.

Gina Valenti es la directora del Festival 404 y docente de Humanidades y Artes, y en diálogo con Rosarioplus.com relató que el significado del lema elegido “es el desafío que nos convoca en un mundo en donde para una Inteligencia artificial, el humano es un ser mitológico”.

Principalmente, en el área de instalaciones interactivas, las obras serán acompañadas por la explicación de sus artistas, quienes contarán cómo fue el proceso de creación. Se destacan obras que combinan Arte e Inteligencia Artificial, robótica e inusuales procesos y materiales que desafían nuestra capacidad de asombro.

Pero.. qué es el Festival 404 y cómo surgió

El 404 Festival Internacional de Arte y Tecnología se originó en la ciudad de Rosario en diciembre de 2004. Es un proyecto cuyo objetivo principal busca democratizar la cultura, difundiendo producciones artísticas que unen al Arte con la Tecnología y generando un ámbito donde los artistas se relacionan con la comunidad.

Es el festival más antiguo de Arte y Tecnología en Argentina y su particularidad reside en ser una iniciativa itinerante, habiéndose presentado en cuarenta y cinco sedes de doce países: Argentina, Austria, Bélgica, España, Italia, Rusia, Suiza, Taiwán, Colombia, Japón, Estados Unidos y Francia.

Miles de artistas, profesores e investigadores de cuarenta y seis países forman parte de este proyecto que hasta el momento ha contado con la presencia de más de un millón de visitantes. Entre ellos, se destacan alumnos de escuelas públicas del país y del extranjero, quienes han reafirmado el impacto social de esta propuesta, actualmente vinculada con universidades y laboratorios creativos de diversas partes del mundo.

La génesis del 404 se remonta a principios del milenio, cuando Internet era un medio completamente nuevo en Argentina y se generó por la curiosidad de conocer qué otros mundos nos esperaban del otro lado del monitor.

Este tipo de proyectos no existían aún en el país, sólo en algunos de los principales centros neurálgicos del mundo. “Si bien mantener la continuidad del proyecto a lo largo del tiempo siempre ha sido un desafío, pueden imaginar lo que significó iniciarlo, en un contexto de desesperanza, con un costo elevadísimo y teniendo que crear un público, despertándole interés por un evento que nunca hubieran imaginado”, aseguró Valenti.

La misión era (y sigue siendo) transmitir la misma curiosidad que los había llevado a hacer este festival de arte y tecnología, y ese primer año, asistieron más de cien artistas de 45 países. “Cuando terminó esa edición, comenzaron a enviarnos cartas para que continuáramos con el proyecto. Muchas veces me han preguntado qué originó que el 404 haya viajado tanto. Aquí no podíamos mantenerlo en los términos que caracterizaban al proyecto, especialmente de manera independiente, con entrada libre y gratuita, ya que tenía un costo técnico y de producción que era muy elevado no sólo para un festival como el nuestro, sino incluso para cualquier organismo oficial de aquel entonces. Fue, justamente, cuando se cerraron esos caminos, que se abrieron otros nuevos. La primera vez que se presentó en el exterior fue en Italia, producido por María Campitelli, Guillermo Giampietro, Mariano Guzmán y yo. La comunidad del 404 había comenzado a migrar, conociendo nuevos anfitriones que lo hospedaron y garantizaron su continuidad”.

Nuevamente en Rosario, “la Universidad Nacional de Rosario (quien organiza esta presentación) y la Facultad de Humanidades y Artes fueron los principales impulsores de que el 404 regresara”, aseguró Gina Valenti, quien destacó finalmente: “Si bien muchos piensan que el proyecto viene del exterior, 404 Festival lleva en su ADN, el ingenio, la convicción y la persistencia, por las que se nos reconoce, en cada país que hemos visitado, como un proyecto argentino”.