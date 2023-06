Un poético libro para conocer el arbolado de la ciudad

El libro “Los árboles hablan” es un proyecto autogestivo de la comunicadora y paisajista rosarina Georgina Paladino, que dio a luz junto a la editorial Tres Horas Ediciones. Confeccionado manualmente, se trata de un libro multifacético porque cuenta con la mirada lúdica, su parte poética y la educativa, todo con el fin de conmover a sus lectores y lectoras a que conozcan más sobre los árboles que oxigenan cada barrio de esta ciudad.

El objetivo es conectar con la naturaleza y el paisaje local, y por eso la presentación del libro será más que original: en el marco de Calle Recreativa, con plantines de souvenir y entrada libre y gratuita, el domingo 2 de julio a las 11 en Estación Embarcaderos, Vélez Sarsfield 164.

Basada en una idea que Georgina germinó con poesías que escribió hace un tiempo en el parque Urquiza, el riego vino de a poco y llegó la instancia de su floración. “Los árboles hablan” es la primera publicación de Paladino. ¿Conocés el árbol de tu vereda? A partir de este interrogante surge este libro que aborda los aspectos relevantes del arbolado público de la ciudad.

Entre los contenidos del libro que se adelantaron, se encuentran los ciclos del liquidámbar, un espacio para reconocer y dibujar las especies cercanas, un listado de árboles que se pueden encontrar en cada barrio, las leyes que los protegen y poesías en torno a la dimensión ecológica y narrativa. Y vale la aclaración, es una publicación para todos los públicos, volver a la infancia e interactuar con las menciones lúdicas y poéticas, los colores y formas pero también para ser responsables de este tiempo y lugar.

Georgina dio algunos detalles en torno a la cocina de este libro, en diálogo con Rosarioplus.com, que busca “conectar con eso que nos rodea en la ciudad y no nos detenemos a observar”.

Rosario tiene una gran vegetación y espacios verdes, ya que se ubica en la zona del Humedal., y como bien promueve la autora, “para cuidar y respetar, hay que conocer, de ahí nace la necesidad de poder expresar los múltiples beneficios ecosistémicos que nos brindan los árboles y la naturaleza. Lamentablemente tuvimos que pasar por incendios para comprender lo vital que es estar en equilibrio con todo lo que nos rodea”.

La idea del libro le surgió para rendir el final de una materia de la carrera de Paisajismo con el profesor Sergio Mellano: “A raíz de mi profesión de base, decidí armar una campaña de comunicación de arbolado público. Si bien la idea y la materialización surgió el año pasado, el contenido ya se venía gestando desde hace mucho porque la poesía la escribí hace mucho tiempo en algunas de mis visitas al parque Urquiza. Yo creo que las ideas que son para uno, nos esperan. Y bueno, llegó en el momento indicado”.

La inquietud partió de varias premisas, una de las más fuertes fue a partir de la quema de los humedales y la toma de conciencia de las personas “en cuidar nuestra casa natural pero también a raíz de la poca información que hay sobre el arbolado público y la falta de campañas de educación al respecto. No solo de árboles sino también de otros aspectos que hacen a la convivencia. Todo está conectado y creo que es importante conocer para poder amar lo que nos rodea y atraviesa, no como algo ajeno sino como parte intrínseca de nuestra existencia”, aseguró.

Finalmente, aseguró haber pensado este libro como una pieza importante para las escuelas, “de hecho, muchos hijos e hijas de amigas me mandaban comentarios sobre el reconocimiento de las hojas del liquidámbar, que aparecen en el libro, en la calle. Emocionados por ese descubrimiento. Siento que ese asombro no se pierde nunca así que puedo decir que no solo es una edición pensada para infancias sino también para todas las personas que tengan ganas de conectar con la naturaleza y su aspecto lúdico y poético”.

Georgina Paladino nació en Rosario en 1984. Su destino estaba esperándola en un cantero lleno de plantas y bichos bolita. Entre miles de cosas, es también Comunicadora Social, trabaja en prensa, comunicación, periodismo y da talleres de escritura. Actualmente está cursando el segundo año de la carrera de Paisajismo y encontró la síntesis que la completa: arte, naturaleza y expresión. Se define como una buscadora incansable de historias y defensora de las palabras. Cree que todo cobra sentido cuando se comparte.