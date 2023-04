Los Raviolis es una banda de rock destinada a “padres, madres e hijos que se juntan para hacer música, y catarsis sobre la pesada carga que conlleva la crianza responsable de los niños”. Con esos pergaminos llegan a Rosario este sábado, a las 16.45, en el teatro Lavardén (Sarmiento esquina Mendoza), con entradas anticipadas en la boletería de la sala.

Las miserias y maravillas cotidianas van apareciendo durante el show y así, cada uno de los espectadores sabe que no está solo en esta aventura. El doble discurso al que todos nos exponemos, entre “lo que se debe hacer” y lo que finalmente sucede, cantado y llevado al extremo vuelve a los Raviolis graciosos, patéticos, tiernos, reales y cercanos.

La música y los juegos son la excusa para el encuentro: En el espectáculo hay canciones sobre los derechos, pero esta vez de los padres y madres…, un nene neoliberal que se quiere comprar todo, una canción para los abuelos que le dejan hacer cualquier cosa a sus nietos, el mal negocio de comprar una mascota, una niñera que no viene y complica todo, la locura pandémica de las burbujas y las clases, un padre que arregla una cosa y automáticamente rompe otra peor, un nene al que no le sale la tarea porque no entiende nada…

Y los Raviolis también se animan con Valentín, una canción que aborda la identidad sexual en las infancias.

No faltaron los hits obligados: Pelotita de ping pong, El Resorte, los Bomberos voluntarios y por supuesto, el himno y bandera que ha sabido instalar la banda: “¿Por qué no te mandé al Turno Tarde?” que es el título de su primer disco.

Raviolis es la banda liderada por el “impredecible” Gabichu (Gabriel Wisznia) y su cómplice en escena “La licenciada” Valeria Donati, sostenidos por un grupo de músicos demoledor con “El conejo” Bruno Delucchi en teclados, “El insistidor” Juan Pablo Esmok Lew en guitarras, el groove afro-pampeano del “Profesor” Esteban Ruiz Barrea en bajo, el eléctrico “Príncipe” Brian Ayliffe en la batería y la operación del sonido a cargo del “Mágico Padre” Bucci.

Desde 2014 hasta su actualidad, Los Raviolis han girado presentándose en escenarios y festivales de distintas magnitudes, nacionales e internacionales, cerrando 3 veces el Lollapaloozza y convirtiéndose en una de las bandas de referencia con mayor convocatoria del momento.

Aquí, la entrevista con Painé Nocetti y Coki Debernardis por Sí 98.9: