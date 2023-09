El rosarino Tiago Galíndez será reconocido por el Concejo Municipal como “músico distinguido” y lo celebrará con un estelar concierto en Sala Lavardén. Será este jueves a las 21 con entrada libre y gratuita.

El músico será distinguido por su recorrido en la escena del rock local y ofrecerá un concierto con destacados invitados. En tanto, los tickets se pueden retirar en la boletería de la Sala desde este lunes, entre las 16 y las 20, hasta agotar la capacidad.

Multifacético, el artista pondrá en el escenario por primera vez todos sus proyectos de canciones originales y covers: Tiago & Los Pájaros, Piano Bar, The Kavanaghs, Rock Idols, Los Bitle, Ravi Sup, Beatles a la carta y Tiago & The Vibrations.