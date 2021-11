Había una vez una película que se quedaba jugando dentro de un museo. El museo tenía muchas pinturas con gente que miraba, hermosas y misteriosas. Hay un fantasma y varias sospechas.

Este jueves estrena en cine El Cairo ‘Sfumato’, una experiencia documental acerca de la pintura y los movimientos humanos, que desarma la solemnidad del museo Castagnino+macro de la ciudad, y abre su interior de obras conmovedoras atravesando el tiempo.

El film, rodado en el interior del Museo Castagnino + Macro, es pensado como una propuesta cinematográfica donde se cuenta, en palabras de su director “una historia pictórica y digital, como una experiencia documental que juega a desarmar la solemnidad del museo, y abre su enigmático interior de imágenes fijas al goce estético en movimiento”.

Bajo la concepción de la técnica del sfumato (sombreado en italiano), con la que Leonardo Da Vinci resumía su técnica pictórica, es un degradé de sombras de las que surgen sus personajes, para mostrar que ‘La sombra es más poderosa que la luz, el largometraje busca reformular una historia sobre lo visible y lo oculto. ¿Hay fantasmas en ese templo pagano lleno de secretos?

¿Dónde se guardan las obras? ¿Cómo se mantienen a través del tiempo? ¿Por qué? ¿Es posible retratar al Tiempo? ¿Cómo se implican quienes trabajan con obras de arte? ¿Qué hace una película en un museo, y viceversa?

Con apoyos de Espacio Santafesino (Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe), Museo Castagnino + Macro, INCAA, la Secretaría de Cultura de la ciudad de Rosario y la productora Calanda Producciones, la película finalizada en los comienzos de la pandemia, cuenta una historia: mientras se prepara una gran exposición durante meses de arduo trabajo entre cuadros de potentes miradas y cuerpos desnudos moviéndose de sus silenciosos depósitos, se descubren las vidas y secretos detrás de las paredes de la Institución del Arte, en sus pliegues.

“Así conocemos relatos y trabajos de personajes especiales; son quienes asisten a las obras de arte a atravesar el tiempo lo mejor posible. Las personas que trabajan allí, en su mayoría mujeres, son las protagonistas. Obras y personajes nos transmiten la pasión vital del arte en su diversidad de formas. Una película lúdica acerca de la pintura y los movimientos humanos; un experimento cinematográfico que induce también a la educación por el arte”, sintetiza su director.

La narración se conjuga con un delicado tratamiento estético, por momentos sorprendente; dice Plataneo: “La luz y las sombras me llevan, como los sonidos, a cierta cadencia de composición; las miradas misteriosas a encadenamientos sutiles. El vínculo con los protagonistas, actores reales, lo sostengo con respeto y también con libertad. Me interesan la particularidad afectiva de los individuos, sus actitudes, sus rostros, los modos de mirar y contar. He aquí una película hecha de cuadros y personas que se desplazan entre fantasmagorías”.

Rubén Plataneo vive y produce desde Rosario, Argentina. Nació y estudió cine inicialmente en Santa Fe. Director, Productor, Programador, sus películas han participado y obtenido reconocimientos en diversos festivales y concursos nacionales e internacionales desde 2002. Son historias de músicos refugiados, familiares de desaparecidos, víctimas de asesinatos por narcotraficantes, retratos de artistas rebeldes; relatos de épicas contemporáneas sesgadas por las historias oficiales. Escribe análisis cinematográfico, dicta Seminarios y Talleres, fundó Calanda Producciones, coordina el Bafici en Rosario. Dirigió y produjo: Waterfront (2004, 4 min.), Muertes Indebidas (2005, 97’), Dante en la Casa Grande (2009, 50’); Tanke PAPI (2011, 70’); El Gran Río (2012, 97’); Isla de Fuegos (2014, 48’); Vera (2016, 24’); Triple Crimen (2017, 100’); Sfumato (76’, 2020), Algunas palabras para una mujer (2021 8’); Zona Franca (15’ en postproducción).

El estreno de ‘Sfumato’ será este jueves 11 de noviembre a las 20.30, y se mantendrá en cartelera el resto de los fines de semana del mes. (Sábado 13 - 20.30, Viernes 19 - 18hs, Domingo 21 - 20.30 hs, Viernes 26 - 20.30 hs). Las entradas tienen un costo de $130 y podrán conseguirse a través de la página www.entradascineelcairo.com.ar.

La nueva película del director Rubén Plataneo, participa del Marchè du Films del Festival de Cannes, el FICMY Mérida, FAB de Bariloche y el PLAY Cine Experimental UNNE, tendrá su lugar en las salas rosarinas.

Ficha técnica de Sfumato

Dirección y Producción: Rubén Plataneo

Asistencia de Dirección: Federico Rathge

Jefa de Producción: Virginia Giacosa

Imagen: Eduardo Crespo, Rubén Plataneo, Federico Rathge

Asistencia de Cámara: Milton Secchi, Julián Alfano

Data Manager: Milton Secchi

Sonido Directo: Jimena Chaves

Operador Drone: Federico Rathge

Asistencia Steadycam: Lionel Rius

Edición: Rubén Plataneo, Mailén Aloras

Producción Ejecutiva: Mónica Amarilla

Coord. de Post Producción: Pepa Astelarra

Postproducción de Color y DCP: Juan Martín Hsu Zebra Films

Postproducción de Sonido: Santiago Zecca (ASA) Asist. Lucio Minigutti Estudio El Desvío

Mezcla: Gaspar Scheuer Ñandú Estudio de Sonido

Diseño póster: Facundo Kaminsky

Música: Yannick Barman & KIKU con Blixa Bargeld, Black Cracker, David Doyon, Cyril Regamey.

Fragmento de Mother Sky by Damo Suzuki & CAN. Fragmento de Screen Shot by Michael Gira & SWANS

Protagonistas: Lucía Colo Guerrero, Blu Navarro, Flor Cardú, Marian de Matteis, Ivana Ottonello,

Adriana Armando, Sebastian Morselli, Raúl D'Amelio, Ariel Erbetta, Angela Sanchez, Micaela y Dilan Rodriguez, Evelyn Quiroz