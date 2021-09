Santiago Motorizado se presenta en la Sala de las Artes (Suipacha Bis 98)de Rosario este viernes a las 22. El cantante de origen platense, bajista e ilustrador llegará a la ciudad con su proyecto solista lo que se percibe como una noche para fundir el sonido, la canción y la impronta de este músico que desde 2003 integra el grupo Él mató a un policía motorizado.

Esta fecha será también una buena ocasión para repasar algunos éxitos de su banda. Como parte de su prolífica carrera, en el 2019, Santiago compuso la banda sonora de la película "La muerte no existe y el amor tampoco" de Fernando Salem y además produjo "Pero no pasa nada", el primer álbum de Amaia Romero –ganadora de Operación Triunfo España 2017.

Con respecto a su labor como solista editó hace unos años Santiago Motorizado (acústico) que se adjunta en este artículo, con algunas versiones alternativas de temas de su agrupación.

En un reportaje reciente con el periodista de SI 98.9 Juan Cruz Revello, durante su última visita a la ciudad en diciembre de 2020, el músico contó que parte de su universo tiene que ver con el folclore, porque lo escuchaba en la casa de sus padres.

“Nunca me terminaba de gustar, lo asociaba con algo adulto, de los padres, cosa que uno trata de esquivar. Pero por la música de la serie, exploré géneros nuevos y tuve que componer música folclórica. Escuché mucha zamba, y me parece genial. Siento que hay climas únicos, entre la oscuridad y la melancolía, que solo se generan ahí. No descubro nada diciendo esto, sólo hago mi descripción desde la ignorancia y desde ese choque que tuve desde chiquito. Pero en el ejercicio de tener que recrear eso, descubrí otra dimensión en las canciones. Todo eso de alguna manera suma algo más al universo de cosas que voy atravesando”, dijo.