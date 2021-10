Rata Blanca regresa a Rosario en un show imperdible repasando todos sus grandes éxitos. La noche, que promete pura energía, será este sábado a las 20 en el Hipódromo Independencia. Con 30 años de trayectoria, la banda sigue más vigente que nunca que por su inconfundible melodía es considerada una de las agrupaciones de rock/metal más importante de habla hispana, siendo también la más reconocida internacionalmente por el mundo anglosajón.

Sus primeros álbumes marcaron un nuevo rumbo en la historia del rock en español, lo que hizo que la banda adquiera una popularidad jamás imaginada para grupos del género. Mago, Espadas y Rosas fue el álbum histórico que vendió millones de copias e hizo que la banda se consagrara como multi -platino.

La banda que marcó una nueva manera de mirar y entender a la cultura heavy argentina llegará a la ciudad para repasar sus tres décadas de trayectoria. Durante la noche no faltará seguramente Mujer amante, Aún estás en mis sueños, La leyenda del hada y el mago y Talismán.

En una entrevista reciente Barilari confirmó que la banda iniciará una gira por Estados Unidos. “Se liberó un poco esta historia, hoy cambia todo, pero se confirmó la gira. Son 15 conciertos, recorriendo de este a oeste, lo hacemos todos los años. Aprovechamos que se abre y que nos siguen recibiendo los amigos latinos” manifestó el cantante.

Al recordar sus comienzos en Rata Blanca, el cantante expresó: “Costó mucho. Entré a Rata después del primer disco”. Luego, agregó “Era un proyecto de Walter (Giardino), quería grabar y llevarlo a Europa. Pero alguien lo convenció de que probara acá”.

Pero antes de conocer a la banda, también incursionó en otros géneros. “Yo empecé cantando tangos, de hecho acabo de grabar un disco de tango” declaró Adrián Barilari y agregó “Tengo una banda de pop también, y como solista tengo mi banda”.

Además, aseguró que durante toda su vida fue cantante de tango y creció con la música, ”El tango es el heavy metal de los 30″ manifestó el artista. Luego de escuchar la interpretación de Sur por Adrián Barilari. ”Yo viajo y veo tango en el mundo” afirmó el cantante.

De todas formas, Adrián Barilari expresó que prefirió disfrutar de la fama cuando fue mayor de edad, “Yo lo busqué durante 25 años” manifestó. Luego, continuó “Si se me daba a los 18, hubiese volcado más. Cuando me llega, estaba casado, tenía un pibe”.

“La primera canción que me volvió loco era de Tom Jones, lo gastaba el simple” expresó Adrián Barilari, aunque confesó que no sabía hablar en inglés. Por lo tanto, las adaptaba en español para cantarlas y darles su propia interpretación. ”Hemos tocado con Iron Maiden”, manifestó y afirmó que también lo hizo como solista. Entre otros, Rata Blanca también tocó con Ozzy Osbourne y KISS. “Rata me dio todo, y yo creo que le di todo, y le sigo dando” y finalizó anunciando sus fechas en Argentina. ”Vamos a estar en el Teatro Broadway”, adelantó.