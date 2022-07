Quini Etchandy, cantante nacida en Tucumán y reconocida en la escena rosarina del Jazz, Soul y Blues, se reencuentra con sus raíces en un repertorio clásico del folclore argentino. Lula Solís, oriundo de Arroyo Seco, en el marco de su primera década de actividad musical, también viaja hacia las primeras canciones que supo incluir en sus conciertos y otras tantas que nunca había versionado.

En escena, el dúo de voces se fusionará con el sonido de la guitarra, buscando crear naturalmente un clima de intimidad en el encuentro con su público que será este viernes a las 21 en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645).

En la previa de este show dialogaron con Diego Montejo en el programa La canción quiere por Sí 98.9.Ambos dijeron que viven esta experiencia como un aprendizaje y una forma de conocerse ya que todo se dio de manera espontánea y muy natural, como un proyecto que nace por sí solo, sin demasiadas pretensiones, solo con la belleza como motivo.

Canciones con lazos sentimentales, intrínsecos, donde aparece quizás la tarareada de quienes las escuchan. “Buscamos eso, yendo al repertorio clásico y también porque es nuestra primer experiencia juntos, aunque a esas canciones tienen nuestro toque personal. Son canciones que seguramente lograrán trasladar al público a un lindo momento”, adelantó Quini.

Sobre cómo nació esta idea, Lula contó que fue todo a través de las redes sociales, espacio donde él seguía la carrera de Quini. Después esa relación se materializó una vez que fue a verla actuar en su proyecto de jazz. “Comenzamos a charlar y me dije que podía haber algo en su ADN ya que es nacida en Tucumán. Así fue que me animé a invitarla a cantar a un concierto mío en enero de este año que luego se repitió tiempo después y fue ella quien me propuso armar algo más”, narró Lula que confesó que en ese momento “no sabían qué podía darse, si era solo acompañar a Quini con sus canciones o encarar este dúo”.

“Me parece que es bueno, sano y constructivo dejar de poner barreras en la música, obviamente siempre reconociendo desde lo técnico y especifico cantar con esa raíz tan cercana como el folclore. Yo escucho de todo, pero cuando siento la voz de un cantor o una cantora con algo de su tierra es otra la conexión”, sostuvo Lula en cuanto a cómo siente la música.

Audio de la nota completa.