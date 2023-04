Un nuevo libro para las infancias se estrena este sábado en la constelación literaria rosarina, y se trata de la historia de Lara, una niña que con sus pestañas tiene virtudes extraordinarias. La historia se cuenta como un poema narrativo de autoría de Rosana Guardalá, está ilustrado por Pilar Moreno, y lanzado por la editorial ítalo-rosarina Le Pecore Nere. Se podrá conocer a su autora y más de esta historia poetizada en su presentación este sábado 15 de abril a las 11 en la Biblioteca Argentina (SUM-4to piso). Allí se escuchará lectura del libro en vivo, y habrá actividades para las infancias, con entrada libre y gratuita.

La autora tuvo la gentileza de relatar a Rosarioplus.com cómo pensó esta historia: “Una amiga le sacó una foto a su sobrina, que estaba en el borde de una pileta en pleno verano, y hablando de la foto, me llamó la atención lo larguísimas que eran sus pestañas, me recordó la parodia de Caperucita donde el Lobo le dice ‘que boca tan grande tienes, que ojos tan grandes tienes’. Me gustó la idea de las pestañas como rasgo extraordinario. La escritura de este cuento surgió como una necesidad de darle vida a Lara y compartir la imaginación, abrir el juego para que todes podamos salir de aventuras con esa niña especial”.

En torno a esta particularidad de su protagonista, Rosana compartió su parecer, donde “sin dudas las pestañas no son uno de los rasgos que privilegia esta sociedad. Siempre se destaca la boca, los ojos, la nariz, el pelo, los pies. Pero me encontré con que las pestañas, algo tan llamativo y seductor, tienen algo del movimiento, lo lúdico y lo chispeante de la persona”.

Aunque aclaró que la primera versión del cuento no tenía las pestañas como algo poderoso sino como “un rasgo que le complicaba situaciones sociales y metía a Lara en problemas. Pero después descubrí que este rasgo era de un gran valor, que le permitía ser única, ser de otra manera”. De esta forma, la autora entendió que las pestañas se volvieron una suerte de don, que le dieron beneficios en las aventuras y encuentros con la gente.

“Me gusta pensar que lo que nos distingue puede hacernos poderosos y poderosas, nos da una ventaja, no una desventaja, es un don incluso para poder hacer cosas para otras personas, como las misiones que tiene Lara de cocinar con sus pestañas para los demás”, reflexionó.

Se trata del primer libro para las infancias de Guardalá, con historias de aventuras de niños. Consultada sobre este género en el que incursiona, precisó: “Lo que me seduce de escribir para las infancias es que es allí donde nos permitimos jugar, crear y recrear, y escribir para ellas me permite volver a jugar con imágenes y posibilidades. La infancias un lugar al que me gusta volver una y otra vez porque es un lugar muy feliz”. Y adelantó incluso que ahora tiene en proceso una historia nueva para contar.

Algunos secretos del libro acordeonado

“Lara pestañas largas” es un libro de formato acordeón, un acierto de la editora Regina Cellino, de esta editorial, ya que según su autora, “si se fragmentaba en el formato tradicional perdía el efecto del poema, y Regina pudo ver en ese despliegue al abrir el acordeón, una forma de conservar la esencia de ese poema con su musicalidad. Fue una decisión muy cuidada, de su amor a los libros y a las infancias”.

Cuando el libro estaba casi listo, Rosana recordó que lo revisaba junto a Regina y entendieron que aún le faltaban algunas aventuras que estaban escondidas y podían salir a la luz. “Entonces sumé aventuras que me aportaron las hijas de mi pareja, y con ellas imaginamos juntas algunas aventuras extraordinarias que vive Lara”.

Rosana dedicó entre sus agradecimiento, uno especial a su abuelo Laureano Durán, que era muy inventivo y siempre tenía una historia para algo. “El resto de los adultos se burlaba mucho de eso, y siempre contaba alguna historia sobre algún personaje, algo a mí me parecía que era genial. Que siempre hubiese un personaje al que le pase algo, como un zorro que se sacaba los piojos en el río”, recordó, y aseguró: “Esta no es una historia que me contó mi abuelito pero es un modo de recuperar todas esas historias que él me contaba”.

Algo más sobre la autora

Rosana Guardalá nació y vive en la ciudad del río, Rosario. Es profesora en Letras y trabaja en el Nivel Superior. Trabaja en diferentes niveles educativos y también en actividades culturales ligadas a la difusión de la escritura y la lectura, como en talleres de la ong Mujeres tras las rejas en la Unidad 5 de Mujeres.

Ha participado en antologías poéticas y narrativas. Colabora en la contratapa de Rosario 12. En el año 2018 coordinó y compiló poemas para la antología poética santafesina elaborada para Escuelas Secundarias, "Los Reinos de Poesía". Este volumen forma parte de la colección Rosario se lee (Casagrande Ediciones), antologías pensadas para difundir la literatura local en las aulas y formar lectores.

En el año 2019, publicó por Biblioteca Vigil su primer libro de poemas "Costura invisible".