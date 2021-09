El sábado 18 de septiembre a las 21 el pianista rosarino Pablo Juárez vuelve a encontrarse con su público en el Centro Cultural Atlas (Mitre 645) tras varios meses de ausencia por la pandemia. En esta oportunidad presentará su flamante disco “Encuentros” con una formación de trio, cuarteto y quinteto buscando un sonido profundo y un diálogo de diversos estilos que abarcan la música sudamericana, la canción y el jazz.

El material que fue editado por Club del Disco y elegido disco del mes en abril refiere a los encuentros que el músico transitó en los últimos años que lo llevaron incluso a logares tan lejanos como Japón, donde Juárez forma parte de un circuito de músicos latinoamericanos. Grabado en formato trio con la colaboración de Luciano Ruggieri en batería y Jorge Palena en contrabajo. Basado básicamente en rítmicas litoraleñas con temas que trascienden y se entrometen en ritmos del Uruguay y otros países de Sudamérica.

“En esta oportunidad no solo voy a abordar los temas del disco, también se sumará música de Sudamérica, más que nada rioplatenses, con autores como Zitarrosa, Gustavo “Cuchi” Leguizamón y Tom Jobim. Me gusta sumar la música que suelo hacer y me gusta, va a ser una linda mezcla con el disco que también tiene que ver con esta tónica”, adelantó a Rosarioplus.com Pablo Juárez.

El disco termina con una versión de “Eleanor Rigby”. “Mi viejo es fanático de Los Beatles. Me di la licencia de hacer algo que no tiene del todo que ver con mi música, o tal vez sí, pero más con mi infancia”, detalla Juárez, que reconoce esa situación como una marca muy importante de su relación los fantásticos músicos de Liverpool, pero eso fusionado con los discos de Mercedes Sosa que tampoco paraban de sonar en la casa natal de su infancia.

El músico estará acompañado para esta oportunidad por Jorge Palena en contrabajo, Sebastián Mamet en batería, Yamile Baidon en voz y Pablo Vadder en saxo. Quienes quieran podrán disfrutar del espectáculo de manera remota mediante la cuenta de YouTube del Centro Cultural Altas (Entrada virtual: al CBU: 2850771440095023836028)

Pablo Juárez es pianista y compositor. Su inquietud musical lo llevó a abordar diferentes géneros participando en Festivales de Música de Folklórica, música sudamericana y Jazz. En el 2007 desembarcó en Buenos Aires donde comenzó una relación con la movida porteña y llegó a ser convocado por figuras como como Franco Luciani, Paula Alemrares, Abel Pintos, Fabiana Cantilo, entre otros.

Esa misma inquietud lo llevó ser convocado en 2018 por Cirque du Soleil como pianista para tocar su música en la antecámara del espectáculo de Amaluna. Ese mismo año le editan por el sello Hummocklabel de Japón "El amanecer de los pájaros", un disco de piano solo. Y este disco le permite finalmente realizar una gira en Japón por siete ciudades incluida Tokio.