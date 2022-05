Raúl “Tilín” Orozco y Fernando Barrientos se tomaron su tiempo para sacar un nuevo disco, y el universo folk argentino se rinde a sus pies. Pasó con Celador de sueños, trabajo con el que debutaron allá por 2004, nada menos que con Mercedes Sosa cantando el tema epónimo. Pasó cuatro años después, con el extraordinario Pulpa; cinco más acá con Tinto, y ahora está pasando con el flamante Regreso, cuya presentación en vivo en Rosario será este viernes a las 21 en la Sala de Empleados de Comercio (Corrientes 450).“En cada show damos todo lo que tenemos… No existe esa estrategia de si voy a cantar esta canción, o esta otra, no, no, nada de eso”, asegurò Orozco tiempo atrás cuando el disco se presentó en Buenos Aires.

Este nuevo trabajo consta de 13 temas y fue producido por Raúl “Tilín” Orozco y Gabriel “Cocó” Orozco (integrante de Usted Señálemelo), y grabado y mezclado en Estática Estudio (Mendoza) y en Casa de la Música (Villa Mercedes). La Dirección Musical estuvo a cargo de Tilín Orozco y la Producción Ejecutiva de Orozco Barrientos y Pablo A. Moyano.

En este disco hay versiones que el dúo encaró de “El cigarrito” (Víctor Jara); de la díada “Llegado el tiempo de amar” - “Del que se va y no vuelve” (Félix Dardo Palorma) y de “La Pomeña”, clásico del tándem Castilla-Leguizamón. “La voz de Tilín da temperatura y da matices que enriquecen”, devuelve gentilezas Fernando. “Lo más importante es que él se cope. Mirá cómo quedó 'La Pomeña'”.

“Cantar al lado de Fernando es como jugar un picadito de cinco con Maradona”, dijo Orozco sobre su compañero. “Tenés que meterte a cantar al lado de él, ¿eh? Pero, ojo, yo en mis inicios cantaba, hasta que un día me dije 'Loco, ¿vos siempre vas a plantar el mismo rosal? ¿No te da plantar otra flor? Y entonces agarré la viola”.