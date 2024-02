La banda liderada por Tiago Galíndez (voz, guitarra y piano), y que completa Nicolas Bioxader (Bajo y coros), Charly Samamé (Guitarra y coros) y Facu Benitez (batería y coros), proponen un show único en el que el público es el encargado de elegir el repertorio en el momento.

El desafío es tomado por los músicos, quienes además completan la experiencia compartiendo historias y breves anécdotas y datos sobre las canciones y las vidas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Beatles a la carta es desde 2017 el show “de la casa” de Beatmemo, el pub y museo dedicado a los 4 fabulosos de Liverpool en Rosario.

¿Qué mejor que ir a un concierto y que los artistas toquen las canciones que querés escuchar?

JUEVES 29 DE FEBRERO – 21 HS

Teatro El Círculo

Entradas a la venta: LINK y en boletería del teatro

https://www.ticketek.com.ar/beatles-la-carta/teatro-el-circulo

Beatles a la carta son:

Tiago Galindez: Voz – Guitarra – Piano - Armónica

Charly Samamé: Guitarras – Coros

Nicolás Boixader: Bajo – Coros

Facu Benítez: Batería – Coros

Galíndez, ya experimentado en las lides de frontman con Tiago & Los Pájaros, y The Kavanaghs, expone la fibra íntima del espectáculo que desde la tarima de Oroño y Güemes subirá a El Círculo.

“Los Beatles son la Biblia para mí. Me volví loco cuando los escuché por primera vez. Toco la guitarra desde los 12 años y desde ese momento me fui aprendiendo todas las canciones. En un momento me di cuenta que me sabía todo de memoria, que no necesitaba ni partitura, ni anotaciones pegadas en el escenario al lado del micrófono. Le acerqué a Beatmemo, el bar temático de los Beatles en Rosario, esta idea de hacer un show que se llamara “Beatles a la carta”. Junto a ellos le fuimos dando vida al concepto y arrancamos los domingos, un día en que por lo general no hay nada para hacer. La respuesta del público fue inmediata. Hace más de 6 años que cada domingo explota el bar, la gente reserva con semanas de anticipación…es increíble lo que se armó”, relata el músico rosarino.

“Al principio era yo solito con la guitarra. Con algunos shows encima, Facu Benítez, encargado del bar se sumó primero con una tímida percusión y cuando nos dimos cuenta ya tenía la batería armada. Así estuvimos algunos años hasta que un habitué de los shows se sumó a la guitarra, el genial Charly Samamé. Por último, necesitábamos un bajista y lo encontramos en Nico Boixader, un hombre orquesta que se sabe todo".

“La gracia del show –abunda Galíndez–, en el que además metemos cuotas de humor y muchas anécdotas del detrás de las canciones de los Beatles, es que cada noche es distinto. No hay repertorio establecido, es lo que la gente pide y nosotros lo resolvemos ahí sobre el escenario”.

"Los hits nunca faltan, pero también nos sorprenden con pedidos de canciones “de catálogo” o material solista de John, Paul, George y Ringo. Incluso cuando no lo sabemos a la perfección, nos animamos. Es maravillosa la respuesta de la gente.

Yo siempre digo en el show que no importa lo que nosotros toquemos en el escenario. La música de Los Beatles está en el ADN, hay una marca muy fuerte emocional en aquellos que se conectan con las canciones por experiencias de su vida, entonces cada cual pone play. No tenemos la trompeta Piccolo para el solo de Penny Lane, pero estoy seguro que el público la escucha. Yo la escucho!!”

Después de dos funciones en teatro El Circulo a principios de este año, llegaremos a la Sala Lavardén por primera vez, motivados por llevar el concepto a más gente, conocer a nuevos fanáticos y pasarla bien. Cada show para nosotros es un desafío, podemos tocar cientos de canciones, no nos cansamos. Amamos esta música y sabemos que es un amor que compartimos con millones de personas en el mundo”.

“No somos imitadores. Somos 4 músicos con nuestros proyectos personales, que nos juntamos para tocar la música que amamos. Pero desde el conteo inicial hay una magia que se enciende. Podría decir que de alguna manera te convertís. Una vez alguien me dijo que cuando me veía sentía que era una especie de médium y que en ese momento era el punto de conexión entre el público y sus ídolos…y eso me emocionó muchísimo”, finalizó.