Natalia Pastorutti continúa su trayectoria musical en su carrera como solista con importantes novedades, como la canción "Fue lindo pero no" que estrenó hace poco tiempo con gran éxito en las plataformas digitales. En el marco de una gira por varias ciudades del país, la cantante de Arequito llegará a Rosario el sábado 25 de septiembre a las 20 para presentar sus nuevas canciones en el teatro El Circulo (Laprida 1223). Las entradas estarán a la venta en la boletería del teatro.

Junto a su banda, conformada por Diego Cuello, el rosarino Ulises Basualdo en guitarras, Franco Morra en bajo y Pedro Pacheco en batería y dirección, durante el 2020 grabó para diferentes plataformas digitales canciones como “Pedro Canoero”, “Mensaje de chacarera”, “Agitando pañuelos”.

En vísperas de la navidad de 2020, en la feliz espera de su segundo hijo y finalizando un año de pandemia, decidió regalarle a su público un encuentro virtual, de libre acceso y transmitido por la plataforma de YouTube, donde compartió su repertorio y presentó "La canción de la alegría" como cierre e invitación a recomenzar conservando la esperanza de convertir los sueños en realidad.

Pastorutti dio sus primeros pasos en la vida artística a los 13 años, junto a su hermana Soledad, con quien realizó más de dos mil shows a lo largo y ancho del país. En los últimos años, además, combinó escenarios con su profesión de abogada y escribana.

"Fue un año donde uno pasó por muchísimos estados anímicos, esa sensación de ir de la tristeza a la alegría, de la euforia a la calma, es lo que sentimos casi todos, una no puede escapar a eso", dijo la artista en aquella oportunidad sobre las sensaciones que le dejó la pandemia.

“Elijo mis canciones por lo cómoda que me siento al cantarlas, la verdad es un repertorio que disfruto mucho. Creo que eso es lo principal que a la vez hace que pueda trasmitir mejor lo que quiero decir con mi música a la gente. Esas canciones están en todos los festivales, las hacen muchos grupos, pero no te cansas de escucharlas. Por momentos me gustaría hacer canciones nuevas, pero creo que elegir esas canciones tiene que ver con lo que la gente quiere recibir, son canciones que están siempre en el inconsciente. Igual eso no es para siempre en algún momento hay que ofrecer algo nuevo y no quedarse en el mismo molde”, expresó la artista.