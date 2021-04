Kapanga, la banda liderada por el cantante Martín “Mono” Fabio, continuará los festejos por sus 25 años de historia con una serie de conciertos en Buenos Aires, el 23 de abril llegarán a la ciudad de Santa Fe y el 24 a Rosario. El show en la ciudad será desde las 20 en el en el Hipódromo del Parque Independencia.

En el día de su cumpleaños, el “Mono” dialogó con Ponele que sí en Sí 98.9 y advirtió que es muy importante mantener lo que se logró con los protocolos porque si no “se van a suspender los shows”.

Además dijo que no se ve en los conciertos como un vigilante que le puede pedir a alguien del público que se ponga el barbijo, pero que apela a la conciencia ciudadana de cada uno. El “Mono” extraña el pogo en los recitales de Kapanga, por lo cual sostuvo que esto a Pedro Aznar y Lisandro Aristimuño “no los afecta”, y al público de teatro tampoco. “Están acostumbrados a estar sentados, y nuestro público no”, añadió.

Kapanga - No me sueltes (es posible) - video oficial

La pandemia puso en jaque un variopinto de actividades, pero la cultura fue y sigue siendo uno de los sectores más castigados. El líder de la banda oriunda del Quilmes, en el sur del Conurbano Bonaerense, concibe esta situación como de extrema dificultad y que la presencialidad en este contexto “es muy difícil de llevar a cabo”. Para el frontman hay que hacer bien las cosas, tomando todos los recaudos, ya que no hay mucho marguen. “Acá te equivocas y se suspenden los shows. Ayuda mucho que el público entienda la situación que se está viviendo”, advirtió.

“Lo que venimos haciendo en esta nueva forma de presencialidad es muy difícil llevarlo a cabo y es muy diferente a lo que se venía haciendo antes de la pandemia”, alegó para luego explicar que “no nació para ser vigilante”, para el “Mono” es muy difícil, y hay artistas y artistas. “A nosotros nos afecta porque somos una banda de contacto, pogo y baile. A Pedro Aznar y Lisandro Aristimuño no los afecta, el público de teatro, el nuestro no está acostumbrado a estar sentado”, enfatizó.

Luego repitió que este tipo de eventos se pueden hacer porque el público entiende la situación. Y señaló: “Si somos responsables entre todos lo podemos hacer y cuando dejemos de lado eso estamos jodidos. Lo que decía antes de ser vigilante, a mí no me da para decirle a uno que se saca el barbijo que se lo ponga, confió en la conciencia social de cada uno y la colaboración a la causa”.

Por otro lado el “Mono” lamentó no haber acertado la quiniela, el lunes salió el 51, pero él acaba de cumplir 52. Y explicó en el comienzo de la nota que generalmente se juega el año que se cumple y la fecha: “Mirá si salían las cuatro cifras con mi fecha de nacimiento (1969) me estaría haciendo un asado”. Y confió que no le gusta la canción del cumpleaños feliz ya que para él es un robo del Payaso Plin Plin y muchas veces los nombres de los celebrados no concuerdan con la melodía. “Es medio selectivo, Martin (su nombre) queda horrible”, manifestó el cantante.

Aquí el audio de la nota completa