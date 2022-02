Mateo Sujatovich se presenta este sábado 12 a partir de las 21 en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito con Conociendo Rusia, "su proyecto solista con nombre de banda", como le gusta llamarlo, para presentar su nuevo álbum La dirección. En diálogo con Hoja de Ruta por Sí 98.9 contó los detalles de lo que se podrá escuchar este fin de semana a cielo abierto.

"El haber hecho un disco como Cabildo y Juramento me daba el puntapié para hacer un disco diferente. No me presentaba un desafío o una inquietud hacer un disco similar y quizás tampoco me hubiese salida tan bien. Este es otro disco, otras temáticas, otro contexto, en el medio de la pandemia, con mucho tiempo en casa. Extrañando amigos, conciertos, siendo optimista y tb siendo bajón. Con todos esos condimentos salió este disco", describió en relación a cómo fue el traspaso de un disco a otro.

Mateo, hijo del ex Spinetta Jade Leo Sujatovich, no le escapa a su herencia. "Yo aprendí a hacer música con referentes como Fito, Charly, Spinetta. De ahí vengo. Desde dónde uno mama es también desde dónde después hace", aseguró a la par que afirmó también que son las propias canciones las que van delineando un estilo, un rumbo.

"Yo armo los temas y luego los convoco para grabar, con indicaciones concretas y ahí ellos también hacen lo suyo. Obviamente que es un lugar para dar lo suyo, pero las funciones están bien diferenciadas. En ese punto es evidente el formato solista que tiene el proyecto, yo lo llamo banda solista", describió acerca de su modo de trabajo.

Escuchá le entrevista completa: