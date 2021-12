La murga rosarina de estilo uruguayo Los Vecinos Re Contentos vuelve a los escenarios con el estreno de su nuevo espectáculo “Nómade” este 11 de diciembre a las 20 en el anfiteatro del Parque España (Sarmiento y el río).

Luego de estar más de dos años sin tocar debido a la pandemia, “Los Vecinos” desplegarán toda su potencia creativa a través de su nueva propuesta, con una compañía circense errante, que va de un pueblo al otro –sin rumbo cierto- buscando zafar el día a día. Allí se van a ir descubriendo interesantes personajes que propondrán las más alocadas teorías.

“Es un espectáculo muy dinámico y con mucha información donde primero ponemos en eje la duda sobre diversos temas, lo que después decanta directamente en teorías conspirativas, pasando desde el terraplanismo hasta los reptilianos, sin escalas”, contó Julia Funes, directora de Los Vecinos.

La murga estilo uruguayo también satiriza sobre aquella cosas que son consideradas “populares”; allí también encuentran un lugar propicio para, por ejemplo, proponer terminología inclusiva para los cantos de cancha. Asimismo también ponen sobre la mesa la temática de “la policía de la moral”, lo que la agrupación llama “las sirenas del pensamiento”.

"Maduramos", confiesan desde Los Vecinos, una murga de estilo uruguayo reelaborada y procesada con una tónica bien argenta. Lo cierto es que su lenguaje en clave punk -tan directo e irónico- sigue estando.

“Este espectáculo también es un canto a la capacidad de superar adversidades, de estar más de dos años sin tocar y de haber sobrevivido culturalmente 12 años”, dice humildemente Agustín Shcoler, uno de los integrantes de Los Vecinos Re Contentos, unas de las agrupaciones musicales más convocantes de la ciudad.

Con trajes que redoblan la apuesta en materia de vestuario y coloridos maquillajes, este 11 de diciembre Los Vecinos presentan su nuevo material en el Anfiteatro del Parque España. Una propuesta al aire libre - sobre la costa y con vista abierta al río- que promete. Las entradas son limitadas y ya están disponibles de forma online.

Acerca de Los Vecinos Re Contentos

Si bien la murga se encuadra dentro del estilo uruguayo, está claro que reversiona el género para generar una propuesta propia, donde la “argentinidad” está a flor de piel.

Los Vecinos Re Contentos fusiona la expresividad teatral y la tradición de la comedia con la fuerza de un coro de 15 voces al unísono, una directora y una batería que ensambla tres percusionistas.

El grupo tiene 12 años, en los que presentó cinco títulos propios: Todos Somos Juan (Yugoslavia no existís), La Fama Cuesta (Nadando sin Teresa), Los Villanos Re Contentos (Badía no estaba de parranda), Próceres (La patria es el orto), En cumbia (Un besito no es zoofilia) y este último espectáculo “Nómade”.