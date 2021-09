Litto Nebbía: entre los sonidos del cine francés y los conciertos en cuarentena

Litto Nebbia es una leyenda viviente. Padre del rock en español, el multifacético artista se animó a todos los géneros que llegaron a sus oídos. Desde sus primeros pasos en el rock con Los Gatos Salvajes, primero, y Los Gatos, después, no se detuvo pese a los éxitos que le deparó “La Balsa” y tocó de todo: folclore, tango y jazz. Tuvo el ojo para compartir escenario y estudio de grabación con músicos de la talla de Rubén Rada, Domingo Cura, Lito Vitale, Facundo Cabral, Jorge “Negro” González, Néstor Astarita, Bernardo Baraj y Juan Carlos y Mingui Ingaramo, entre muchos.

Sin embargo, en 1988, con casi 40 discos editados, premios nacionales e internacionales recibidos y una trayectoria consolidada, Nebbia decidió embarcarse en un nuevo emprendimiento y creó el sello Melopea con el cual editó a los más grandes de la música argentinas y latinoamericana.

En dialogo con cl programa La canción quiere de Si 98.9, el artista reflexionó sobre la música en vísperas al lanzamiento de "Cuaderno del cine francés de los 60". Según describió, se trata de una "evocación instrumental" de películas que vio durante su adolescencia en Rosario. Además, brindó detalles acerca de otros proyectos como "Siempre en Sábado" y "Cuaderno de apuntes sonoros".

Asimismo, contó que participará el próximo miércoles de la presentación del álbum de Moris y Antonio Birabent, “Nieva en Buenos Aires”, en el Centro Cultural Kirchner (CCK). En el mes de octubre estará en la ciudad de Rosario para presentar el libro "The British Invasion" que escribió junto con Marcelo Gobello, que además contiene 2 CD y 46 temas en versiones inéditas.

“La música que hacemos, sea de la generación que sea, tiene algo donde el folclore y el tango están, son las dos raíces más fuertes que tenemos los argentinos, un país con tanta variedad música que se desparrama en las provincias. Yo en la música que hago toco cosas que improviso, pero a veces la rítmica está de alguna manera enraizada en aires de zamba, chacareras y esas cosas uno las tiene pegadas”, reflexionó el músico rosarino.

Entender al rock argentino como parte de nuestro folclore es dar identidad, en ese sentido Nebbia reconoció que en el origen aparecieron canciones con un formato propio que es representativo y está ligado a una idiosincrasia propia, que están en las primeras obras de grupos como Almendra o de Miguel Cantilo, Moris o las del mismo Nebbia. “Hay un montón de gente que escribió como base canciones que hablan de nosotros y, si bien en ese momento se lo quería llamar música beat, después el rock argentino se desarrolló y entró en todas las generaciones”, apuntó.

En la pandemia Nebbia pasó muchas horas en su estudio de grabación en el barrio porteño de Villa Urquiza donde nació su reciente trabajo "Cuaderno del cine francés de los 60", una evocación instrumental al cine de Jean-Luc Godard y otros cineastas que pertenecieron al cine vanguardista francés que el cantant6e vio en sus años de vida en Rosario. Una curiosidad del disco es que cuenta con el apoyo de la Alianza Francesa de la ciudad de Rosario, donde Nebbia dio sus primeros shows junto con los Gatos Salvajes. “Hay pocos discos que homenajeen a estas películas, que si se pueden encontrar en los cineclubs o en video, pero no hay mucho editado sobre este tipo de música”, añadió.

Pero es no es todo lo que Nebbia logró en estos meses. Pronto también verá la luz otra trabajo instrumental al que llamó "Cuaderno de apuntes sonoros", un divague sobre asuntos visuales que admira y que musicalizó y que será parte de una antología con sus letras que en el mes de noviembre publicará la Universidad de Córdoba.

Otro de los trabajos que llevó a cabo durante los meses de cuarentana fue “Siempre en sábado·, un disco intimo que puede disfrutarse en plataformas. Con sonido ambiente y solo el acompañamiento de piano y guitarra, florecen versiones de clásico y temas propios en el mismo living de su casa. Nebbia detalló que la idea nació en el principio del aislamiento, cuando nadie tenía muy en claro qué iba a suceder en corto plazo.

“Son grabaciones de 15 sábados. A veces me llamaba uno y me pedía un saludo para un familiar o una canción, entonces dije que todos los sábados a la mañana iba a cantar una canción y me mandé como 20. Cuando me encontré con ese material me pregunté qué hacer, porque estaba espontaneo, bueno, algo hecho en mis casa, la voz no tiene ningún arreglo. Entonces me lancé con una tirada de este trabajo que decidí llamarlo así por la ocurrencia de ese día en que aprecía”, señaló.

El libro y las canciones de su juventud

"Se me ocurrió la idea de este libro recordando la música que escucho desde mi adolescencia, cuando vivía en Rosario. Discos que a veces nos llegaban por marineros que paraban un par de días en el puerto. Primero grabé solo tres o cuatro temas, pero me di cuenta de que para reflejar un poco lo que se había hecho a nivel compositivo en los años 60 en UK y USA, tenía que grabar no menos de cuarenta canciones".

Para esta obra armó dos listas. Una, “The British Invasion”, con los grupos que invadieron el mundo a partir del éxito internacional de los Beatles y los Rolling Stones. La otra: “La música beat de los años 60 en USA, con lo que fue de alguna manera la respuesta norteamericana".

Este trabajo busca hacer conocer a las nuevas generaciones un conjunto importante de los variados estilos, compositores y bandas que existieron entonces. Cuenta la historia de aquella movida y también incluye dos CD con un manojo de hermosas canciones que además fueron éxitos de venta.

"Los músicos que me acompañan son Los Reyes del Falsete, Pez, La Perla Irregular, Los Mersey Mustards, Los Pels, Gonzalo Aloras, Leo García, Los Shakers, Los Mockers y Los Gatos Salvajes", detalló.