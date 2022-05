El desnudo, un encuentro con la imagen más íntima de nuestro cuerpo. Cada superficie se convierte en peligrosa. La fantasía es un virus. Provocar el caos, el desorden. Despertar el sentido del tacto. Querer tocar. ¿Qué materia es la que permanece?

El jueves 5 y viernes 6 de mayo estrena la obra “Les desnudes” en El Centro de Expresiones Contemporáneas, con entrada a la gorra y capacidad limitada, con reservas al 3416744224. La obra es apta para mayores de 18 años.

Esta obra teatral fue ganadora de la Beca de creación 2021 del Fondo Nacional de las Artes, por parte de Ficción Física, un colectivo artístico dedicado a la investigación y creación en danza y artes escénicas contemporáneas integrado por Alejandra Anselmo, Marcelo Díaz, Mauro Cappadoro, Ulises Fernández y Diego Stocco.

Se formó en Rosario en el año 2009 para la creación de la obra "Diego y Ulises”. Desde entonces, el grupo ha producido y estrenado otros dos espectáculos: "Cinco. Ficción Física" y "La Cripta. Exhumación Teatral", y producciones para el ciclo “No Sólo Solos" de la Universidad Nacional del Litoral y la producción "Is possible to conocer a person?" en Londres para Casa Festival.

Ha recibido numerosas distinciones y premios a nivel local y nacional. Además ha participado de diversos festivales entre los que se destacan el Festival de Artes Escénicas Contemporáneas El Cruce (Rosario), CASA Latin American Theatre Festival (Londres), Edinburgh Festival Fringe (Edimburgo), RUTAS panamericanas (Toronto), LOFT (Concepción Chile), Festival Mundial de Solos y Duetos (Venezuela) y el Argentino de artes escénicas (Santa Fe), entre otros.

Equipo de producción

En escena: Ulises Fernández, Florencia Rivosecchi, Alma de Camaleón, Mariela Herrera, Yanina Silva, Diego Stocco y Lucio Sessa.

Diseño Sonoro: Pablo Páez

Diseño de iluminación: Mauro Cappadoro

Asistencias creativas: Larisa Luciani, Paula Punto y Alejandra Anselmo

Dirección: Diego Stocco