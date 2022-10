El Centro de Expresiones Contemporáneas participa de la Quinta Quincena del Arte Rosario con distintas actividades gratuitas. El 19 de octubre un recital de Ayelén Beker inaugura los Espacios Intervenidos de Emergentes 2022, en tanto el 28 de octubre y en el marco de la noche de los museos abiertos, además de una activación de Emergentes se habilitará una nueva Mini Galería, tendrá lugar el montaje de la obra 'Mi animal', habrá proyecciones organizadas por Cobai e intervenciones.

El miércoles 19 de octubre, a las 19:30, quedarán inaugurados los Espacios intervenidos de los proyectos seleccionados de Emergentes 2022. Participan Casa Kaos, Vishanas, Ayelén Gallardo, Yamila Glardón, Sonia Bossio y Martina Zorzón. Luego, brindará un show íntimo la cantante activista Ayelén Beker. De esta manera, la 'Gilda de las travas' cierra la noche con acústico meloso, romántico y a puro bolero, volviendo a sus raíces.

Vishanas interpreta en vivo una nueva propuesta sonora y performática. Recurren como biblioteca musical para su collage sonoro a las referentes mujeres de la música jazz a través de la historia.

Casa Kaos presenta 'Baño de rosas', una exposición interdisciplinaria compuesta de tres obras (realización audiovisual, fotogrametría, instalación con intervención performática) que compone un híbrido que vincula elementos artísticos del ballroom, la moda, la performance, la instalación, en un entramado de relaciones de corporalidades disidentes y familias queer.

Ayelén Gallardo, presenta 'Mitología de barrio'. Reinterpreta esculturas clásicas del período helenistico, para relatar con hilo y aguja escenas del día a día de su barrio, así como en la antigua Grecia utilizaban la escultura de mármol para materializar no solo los relatos de dioses y héroes sino también para expresar sucesos del cotidiano.

Yamila Glardón presenta '46 Kg de arcilla', una instalación performática que trabaja sobre la noción del peso corporal en relación al peso de la tierra. La obra abre diversas posibilidades de experimentar saberes provenientes de la tierra. Ser parte del microcosmo al macrocosmo. Dejarse atravesar, perder la forma humana.

Sonia Bossio y Martina Zorzón proponen 'Señales transmediales. Diálogo y acción', una performance transmedial en la polimorfa de materiales y artistas. El oráculo de la Caja Negra, un organismo a base de señales. Maridajes: el texto y la imagen, la música y la danza, la imagen y la música, la danza y el texto. Parejas queer, diálogos trans, relaciones que devengan criaturas impensadas. Pensar la construcción de un espacio transmedial, lo trans como lo que atraviesa, lo que sobrepasa, lo que adviene de la unión de diferentes elementos estéticos, marco que reúne fotografía, dibujos, paisajes sonoros, música y poesías, tensión textual como punto de partida para nuestro proyecto.

Continuando con las actividades de Quincena del Arte en el CEC, el miércoles 26 de octubre, a las 19:30, se presenta 'MUCHO', una obra de Lucio Pian que mezcla moda y arte, diferentes técnicas, texturas, colores y tramas. Incluye 18 modelos en escena, música en vivo de Hifi Music Experience con Evelina Sanzo (voz), Juani Blondy (saxo), acompaña Simo Piancatelli (percusión), intervención actoral de Agostina Prato e intervención artística de Lucio Pian.

Es una puesta en escena performática en donde mediante un desfile se presenta su ropa intervenida. Los modelos finalizan su recorrido sacándose las prendas y dejándolas exhibidas como si fueran un cuadro, una escultura. El objetivo final es transformar lo singular de cada objeto prenda en una gran obra de arte plástica, lo cual da inicio a su principal de-mostración: vestirse con obras de arte.

Noche de Museos Abiertos

El viernes 28 de octubre, desde las 18 hs, se pueden visitar los diferentes museos y espacios culturales de la ciudad con entrada libre y gratuita. El CEC propone un recorrido con entrada libre y gratuita por su programación que incluye:

- En el primer piso

Se inaugura una nueva Mini Galería 'Cualquier cosa, cualquier lugar', de Inés Martínez, realizadora audiovisual y licenciada en Comunicación Audiovisual. “Estas imágenes de cosas al azar, estas escenas que podrían pertenecer a cualquier pueblo, cualquier ciudad, cualquier lugar, me intrigan y atraen por su falta de temporalidad, me permiten fantasear, crear historias en torno a ellas. Un cuarteto de osos sentados en sus sillas, en la vereda, que me recuerda a la típica imagen de barrio, donde las viejas chusmean sobre las últimas novedades y sacan mano a los vecinos que circulan. Un hotel rosa y una van rosa, la perfecta locación para la próxima película de Wes Anderson. Un cuadro caído y deteriorado, un estacionamiento vacío con changuitos abandonados, un amanecer artificial, una pileta sin rastros de presencia humana, ¿habrá llegado el apocalipsis? Me llaman a fotografiarlos como la última sobreviviente de estos coloridos escenarios. De cuándo son, no lo sé, de dónde son, no lo recuerdo, sólo sé que se detiene el tiempo y logro atesorar estos momentos”, expresó la artista. La exposición podrá visitarse de martes a viernes de 10 a 18, con entrada libre y gratuita.

- En los pasillos de planta baja

Se puede recorrer la intervención Expresiones. Entre la virtud y lo virtual, desarrollada por estudiantes de la Cátedra Pistone de la Facultad de Arquitectura de la UNR. Se exhiben producciones realizadas por estudiantes de Arquitectura, durante los períodos 2020 y 2021.

- En los galpones

Activación de los espacios intervenidos de Emergentes. Habrá una presentación performática inédita de música electrónica interpretada y producida en vivo por Vishanas, por medio de computadoras y controladores analógicos. Casa Kaos activa su Baño de rosas, embrujo para enamorar, pink washing para el control de los cuerpos, en un momento íntimo, casi ritual, donde Ayelén Beker, la madre del grupo, prepara un baño de rosas, con perfume, champaing y miel para bañar a sus hijos otorgando atractivo. Ayelén Gallardo, exhibe sus vacas, caballos, gallinas, teros, gansos, carpinchos, perros, gatos a modo de esculturas clásicas. Yamila Glardón activa sus 46 kg de arcilla de río simbolizar su existencia. Sonia Bossio y Martina Zorzón reviven el juego poético en un claro hecho a base de silencios, ausencias, señales heteróclitas y movimientos decisivos.

- En el Vinilo Café

Habrá proyecciones de Cuerpo Mediado. Danza para la pantalla del Festival de Videodanza Cuerpo Mediado. Organizado por la asociación civil Cobai. Videodanza, un lenguaje en el que cuerpo, imagen y relato se entrecruzan y se vuelven inseparables.

- En la Nave 5

Habrá un montaje abierto de la obra 'Mi animal', de Cecilia Colombrero (Rosario) en el marco del festival de artes escénicas contemporáneas El Cruce. “Si me preguntaran '¿Qué es para usted un animal?', respondería 'Es estar al acecho, es un ser fundamentalmente al acecho" (El abecedario de Gilles Deleuze).

'Mi animal' es una propuesta performática interpretada por una bailarina, que indaga la dicotomía animal/humano como un territorio en donde el cuerpo se encuentra siempre al acecho. Esto se combina con materias inorgánicas poniendo en evidencia el límite entre lo que es y no, una puesta en juego de los binomios: vivo/ no vivo, movimiento/ quietud, haciendo foco en el espacio entre conceptos.

La Quincena del Arte es un evento que busca trasladar el arte a ámbitos no convencionales y acercarlo a una mayor cantidad de gente, además de posibilitar espacios de intercambio entre artistas, gestores y gestoras culturales, productores, productoras, vecinas y vecinos.