El Rosario Jazz Festival tendrá cita el 9 y 10 de abril en la sala de Plataforma Lavardén en la esquina de Sarmiento y Mendoza, y de esta forma será el primer festival del país presencial tras el ASPO. Además se podrá disfrutar en vivo a través de 5RTV, el canal público de la provincia.

La propuesta se llevará adelante con entrada gratuita pero con capacidad reducida en cuanto al acceso del público al teatro por protocolo sanitario. Las entradas se podrán retirar exclusivamente en la boletería del teatro, aunque la fecha de retiro aún es a confirmar.

La programación del Rosario Jazz Festival fue curada por el periodista y escritor Horacio Vargas, con un criterio donde prevalecen distintos estilos: jazz contemporáneo, blues, canciones, standars y fusión, adelantaron desde el Ministerio de Cultura, gestores del evento.

Programación

Viernes 9 desde las 21 Hs:

- Pez Blob. Se formó a principios del 2017 bajo la idea de trabajar en la unión entre la improvisación libre, la experimentación sonora y la composición. Desde su inicio, el grupo lleva dos discos editados. El primer disco «Océano Pez» (2018), está basado en la idea de incorporar la música del trío a distintos espacios sonoros. El grupo se trasladó a grabar dentro de una fábrica de máquinas, una fábrica de campanas y una casona.

“Enero bajo el árbol”, su segundo disco, es un disco de estudio y fue editado en formato digital por el sello ICM en agosto de 2020. Algunas de sus composiciones serán tocadas en el marco del festival. Desde la fecha el grupo ha participado en diferentes ciclos y escenarios de Rosario, Buenos Aires, Santa Fe y La Plata, y ha trabajado para favorecer el intercambio artístico entre ciudades del país. Rocío Giménez López, piano y sintetizadores, Luciana Bass, guitarra y Gerónimo Mangini, batería.

- Chivo González Cuarteto. Este cuarteto fue formado para tocar la música de Dave Brubeck y Paul Desmond: idea surgida repentinamente a la salida de un recital de jazz en el teatro “Príncipe de Asturias”. ¿Por qué no tratamos de hacer esa música, un lejano tributo a aquella banda que hizo historia y que en estas pampas no ha sido muy escuchada en vivo? Y aquello se logró concretar con una seguidilla de actuaciones en esta ciudad. Siguieron después encuentros de ensayos a puro divertimento que derivaron en otras actuaciones y repentinamente en un CD físico a salir en forma inminente (“Allá lejos y hace tiempo”) pero que ya se encuentra disponible en las plataformas vía «streaming». Standards, algunos originales y probablemente una pizca de Brubeck será la música que tocarán en el festival. Rubén “Chivo” González, saxo alto y clarinete, Mariano Ruggieri, piano, Franco Di Renzo, contrabajo y Luciano Ruggieri, batería.

Luego un río. Nueva formación liderada por el trompetista Mariano Suárez (ex El Umbral). El trío formado el año pasado aborda un repertorio conformado en su totalidad por composiciones originales. El estilo compositivo de cada uno de los integrantes se entrelaza y se potencia en episodios de improvisaciones prolongadas, atravesando momentos de un gran vértigo, así como de marcada introspección. Mariano Suárez, trompeta y corneta, Alex Reiner, batería y Fermín Suárez, contrabajo.

Sábado 10 de abril, 21 Hs:

- María Elena Etchandy. Nacida en San Miguel de Tucumán y radicada hace más de 30 años en Rosario, comienza su formación musical de la mano del cantante y director Juanjo Cura. Luego de dos años, nace un proyecto conformando un dúo con el destacado pianista y compositor Leonel Lúquez, con quien emprende un repertorio ligado al mundo del jazz. Se ha presentado en números pubs del circuito local y en diversas ediciones del Festival de Jazz “Santiago Grande Castelli. A partir de entonces, sumando experiencias en su formación vocal con cantantes como Sandra Corizzo y Yamile Baidón, continuó con diversas presentaciones tanto en diversos formatos, entre ellos con el pianista Pablo Juárez con un renovado repertorio que no sólo se basa en temas de blues, soul y standards de jazz tradicionales y actuales, sino también en música latinoamericana. En 2019, se incorpora al ensamble de voces de la Oh Happy Band para seguir sumando nuevas posibilidades de hacer música. María Elena Etchandy, voz, Javier Allende, batería, Leonel Lúquez, piano y Julio Fioretti, bajo.

- Gato Maula Proyect. Propone una búsqueda experimental tomando al tango como columna vertebral para luego fusionarlo con diferentes estilos musicales como el rock, el jazz, el soul, la electrónica o el hip hop.

Fundado en 2012 cuenta con dos discos y un EP editados: “Siete Vidas” (2013), “Bailarín” (2016) y “Sin despedidas” (2020). Cuenta con giras internacionales (México y Uruguay) y presencia regular en festivales locales. Además han recorrido las ciudades más importantes del país mostrando su repertorio. Federico Bertero, voz, Fernando Fontana, contrabajo, teclados y programación, Gustavo Sordelli, bandoneón y Mariano Emanuelli, teclados.

- Bonzo Morelli. Guitarrista y docente de Rosario, debutó en la escena local en 1981. A través de los años ha llevado adelante proyectos musicales como La Banda de Rock and Roll, La Rocanblus, entre otros, y ha compartido escenario con León Gieco, Pappo, David Lebon, Celeste Carballo, Claudio Gabis, entre otros. Tiene dos discos editados: “20 años de Rock y Blues” y “La Vida en Blues” con invitados de lujo como Botafogo, Ricardo Tapia, Claudio Gabis, Ciro Fogliatta, Ruben Goldin y músicos de la ciudad. “La Vida en Blues” fue premiado como mejor Disco de Rock y Blues Rosario Edita. Bonzo Morelli, guitarra, Pupe Barberis, batería, Lucas Russo, teclados y Nahuel Antuña, bajo.