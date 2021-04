Tras la reapertura del cine El Cairo este miércoles, el viernes 16 y el miércoles 21 se proyectará la película de Tomás Lipgot El universo de Clarita, un film sobre astronomía protagonizado por la rosarina Clara Micheletti y los talleristas del Proyecto de Miradas Sofía Méndez y Yayo Ekdesman.

En Ponele que sí de Sí 98.9 quisieron saber un poco más sobre cómo se gestó este peculiar documental para grandes y chicos, y por eso le consultaron al cineasta Tomás Lipgot, que recordó: “Hace unos cinco años me dieron ganas de hacer un documental de astronomía, algo que me gusta hace tiempo, y no quería que sea acartonado o solemne ni académico, que sea científico pero desde la experiencia como he vivido yo”.

De esta forma empezó a investigar y encontró en internet el Proyecto Miradas que se trata de un taller experimental y lúdico con niños para aprender la astronomía. “Los contacté y se entusiasmaron con mi proyecto. Fueron grandes aliados: hicimos un casting virtual, donde me pasaron videos de los chicos, y un día me dicen que suspendamos el casting porque tenemos la protagonista, encontramos a Clarita, una chica de 10 años muy curiosa”.

El universo de Clarita fue la película de apertura de BAFICITO hace pocas semanas, donde Lipgot recordó “fue una emoción muy grande, con público de todas las edades”.

Aseguró que es una película para todo el público, niños y adultos, cuyas entradas se consiguen online y aun así, aclaró: “Nunca dejamos el rigor científico, de hecho tiene apoyo del Conicet”

Escuchá la entrevista a Tomás Lipgot: