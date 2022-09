La agrupación feminista La Palabra Colectiva tiene su espacio en el cronograma de la Feria Internacional del Libro de Rosario. Este sábado, la agrupación feminista del campo de las letras coordinará dos propuestas. A las 16, el conversatorio "Escritorxs desobedientxs de Rosario: genealogía y desafíos", sobre "las formas de habitar la escena literaria ayer y hoy". De la actividad, que se desarrollará en la Sala Jorge Riestra, participarán Graciela Mitre, Adriana Borga, Alicia Salinas y Gloria Lenardón.

Un rato más tarde, a las 19 y en la explanada del Fontanarrosa, se realizará una actividad performática y de circulación de la palabra que girará en torno a la obra de la escritora rosarina Concepción Bertone.

La Palabra Colectiva nació en 2019, meses después de la denuncia pública de Thelma Fardin contra Juan Darthés. "Esta situación nos llevó a preguntarnos cómo reaccionar ante hechos semejantes y a revisar nuestras propias prácticas en el interior del campo de las letras", remarcaron desde la agrupación a este medio. "Son prácticas que se encuentran condicionadas por relaciones de poder, donde el género es un factor influyente".

El espacio está conformado por ocho activistas: Gloria Lenardón, Alicia Salinas, Graciela Mitre, Hagar Blau Makaroff, Valeria Marchesino, Fanny Marchesino, Beatriz Fiotto y Griselda Robertazzo. Desde su nacimiento, La Palabra Colectiva se encuentra, reflexiona, lee, escribe y trabaja también en el territorio, llevando sus reflexiones y preguntas a la práctica.

"Una mirada distinta y necesaria merecía estar presente en la feria", celebraron en diálogo con este medio. "Es muy importante que estemos, teniendo en cuenta que somos la primera agrupación abierta a mujeres y disidencias sexuales con perspectiva de género, que cuestiona el patriarcado y sus implicancias".

- ¿Qué es La Palabra Colectiva?

- La Palabra Colectiva es una agrupación feminista de base y autoconvocada, creada en 2019 en el marco de un proceso de movilización histórico de mujeres y disidencias sexuales, a partir de un punto de inflexión que nos marcó, como fue la denuncia por abuso de Thelma Fardín y el apoyo que recibió de parte del colectivo de actrices. Esa situación nos llevó a preguntarnos cómo reaccionar ante hechos semejantes y a revisar nuestras propias prácticas en el interior del campo de las letras, que se encuentran condicionadas por relaciones de poder, donde el género es un factor influyente. A partir de este proceso de reflexión nos constituimos como grupalidad y el 29 de junio de 2019, en la Biblioteca Alfonsina Storni, presentamos públicamente nuestra colectiva, mediante la lectura de una declaración de principios y en compañía de numerosos colegas. Nos hacemos preguntas, las compartimos, proyectamos y actuamos en consecuencia colectivamente, en los diferentes espacios que nos interpelan y en los que podemos realizar trabajo territorial.

- ¿Por qué es necesario que agrupaciones como La Palabra Colectiva tengan un espacio en la FILRO? ¿Fue fácil conseguir ese espacio?

- Lo consideramos muy importante, teniendo en cuenta que somos la primera agrupación abierta a mujeres y disidencias sexuales con perspectiva de género, que cuestiona el patriarcado y sus implicancias. Una mirada distinta y necesaria merecía estar presente en la feria. Venimos realizando, como parte de una línea de trabajo territorial que se abrió con mujeres alojadas en centros de protección por violencia de género, talleres de encuentro de literatura y reflexión, un espacio ameno de encuentro y lectura donde la palabra circula con libertad. La posibilidad de estar en la Feria se dio -previa colecta de libros repartidos en instituciones de mujeres vulneradas (cárcel y centros de protección)- al contactarnos con la secretaria de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad, Mariana Caminotti. Gracias a la conexión con la Secretaría de Género, llegamos a la de Cultura. Llegar a la FILRO no fue difícil, pero implicó tiempo, energía, notas, recordatorios, más una construcción constante de nuestra parte. Tengamos en cuenta que ninguna de nosotras vive de la escritura, tenemos un trabajo aparte, familia y distintas responsabilidades, que nos quitan tiempo para dedicarnos de lleno a la colectiva. Sí podemos decir que fuimos bien recibidas y muy escuchadas en todo momento.

- En cuanto al conversatorio ¿quiénes estarán presentes?¿ De qué escritoras van a hablar?

- Estaremos presentes todas las que integramos esta colectiva, las colegas que han trabajado codo a codo con nosotras e invitados. La apertura estará a cargo de Gloria Lenardón, Alicia Salinas, Graciela Mitre y Adriana Borga. Haremos referencia a algunas de nuestras ancestras, como ser Angélica Gorodischer, Alfonsina Storni, Rosa Wernicke, Beatriz, Vallejos, Amelia Biagioni, Dora Norma Filiau, Ana María Benito, Noemí Ulla, Alma Maritano, Beatriz Guido, Emilia Bertolé y Mirta Rosenberg, mujeres que nos precedieron y a quienes admiramos y recordamos. A ellas nos vamos a referir tratando de hacer un panorama de quiebres y cuestiones que se insertaron en el escenario literario a partir de su escritura, y sus voces influyentes y necesarias. No será una exposición exclusivamente referida a las ancestras, sino un debate a partir de ellas, abrir un espacio donde la palabra circule entre todas. Por otro lado, daremos lectura a nuestra declaración de principios, contaremos brevemente la historia de la colectiva, hablaremos sobre nuestros desafíos, debatiremos acerca de cómo habitamos hoy la escena literaria y cómo fue habitada ayer, cuáles eran y son los circuitos y posibilidades que se nos obturan por ser mujeres disidentes. Será una charla sin cierre, porque hay mucho para preguntarnos, cuestionarnos y la búsqueda de nuevos caminos. Al final del conversatorio, repartiremos una antología con poemas y textos de más de treinta poetas y escritoras de nuestra ciudad, que pudimos compilar a partir de nuestro festejo de tercer aniversario y se logró que sea impresa por Cultura municipal.

- ¿Por qué la desobediencia es el rasgo que las caracteriza? ¿Cómo es la desobediencia literaria en Rosario?

- Desde el momento que nos constituimos como la primera colectiva de disidencias sexuales, pasamos a ser desobedientes, a atrevernos a luchar contra el patriarcado, a expresarnos libremente, no sólo a través de la colectiva sino a través de nuestra escritura. También a abrirnos paso, a no pedir permiso por ser mujeres. Todo tiene un costo. Pero nos animamos e invitamos a nuestras colegas a que se permitan ser desobedientes y a no callar.

- Hacen especial hincapié en la figura de Concepción Bertone ¿Por qué? ¿Cómo será conocerla a través de una perfomance?

- Recordar a las poetas fallecidas es mantenerlas vivas, poner la memoria en movimiento. Con Concepción Bertone, una poeta talentosa que hoy transita una situación difícil, una poeta querida e importante de Rosario, queremos difundir su obra. Es una poeta que no debemos ni podemos olvidar. Queremos destacar su poesía, recordar y escuchar sus poemas como cuando era posible oír su voz en los espacios literarios de esta ciudad. Esta actividad estará a cargo de colegas que generosamente se prestaron a participar, quienes pondrán su cuerpo y voz declamando poemas de Concepción. Entre ellas, Patricia Cuaranta, Dora Do y Cecilia Gallino, quienes serán presentadas por la poeta Rocío Muñoz Vergara.

Por otro lado, estaremos dialogando con la gente que se acerque, repartiremos poemas y fragmentos de textos de unas 60 escritoras de Rosario, y exhibiendo algunos de nuestros libros ya publicados. El material a repartir estará ubicado en ollas, elemento simbólico en cuanto a la vida doméstica, porque en una cocina, un lugar tan frecuentado por las mujeres, no sólo se elaboran alimentos para nutrir el cuerpo, sino también poemas que nos enriquecen y liberan. La recopilación de los textos de compañeras ya fallecidas cuya palabra se pone en circulación en este acto performático está a cargo de Marta Ortiz y Celia Fontán.