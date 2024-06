La Provincia organiza esta semana la edición 2024 del Festival de Jazz de Rosario. Con Plataforma Lavardén como escenario principal, se desarrollará desde este jueves al domingo con la participación protagónica de más de 100 músicas y músicos cuyos conciertos podrán ser disfrutados de manera libre y gratuita.

Durante cuatro jornadas, que comenzarán siempre a las 19 y se extenderán hasta la medianoche, referentes del género se encontrarán con solistas y grupos emergentes para deleitar al público en el Petit Salón, el Gran Salón, y la sala principal de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085) y los bares Feuer (Maipú 555), Groovin’ (Italia 886) y Club de Maltas (Güemes 2901).

“El Festival está totalmente organizado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Provincia, que recupera de esta manera un evento maravilloso”, aseguró en la presentación oficial de la propuesta la ministra Susana Rueda y anticipó que “más de 100 músicos estarán durante cuatro días en Rosario, con conciertos, charlas, masterclass”.

Artistas y programación

El Festival de Jazz Rosario 2024 contará con la presencia, entre otros, de Seba López Trío; Gustavo Telesmanich Grupo; Dúo Devadder-Salvatierra; Andy Passerini Quinteto; Leonardo Piantino y sus Ratas Calientes; Helio Gallo Sexteto; Pau Soka Band; Marozzi-Silva-Allende Trío; Julio Kobryn Quinteto; Every Year Quartet; Polijazz; Trío Maza-Jacinto-Piazzolla; CDM Cuarteto; Juan Gabino y Lu Blanch Dúo; Quini Etchandy Cuarteto; Pablo Socolsky Trío; Claudio Lanzini & Organísimo; Quinteto Matador Risso-Rovetto-Suárez-Huertas-Salvatierra; Mariano Ruggieri Grupo; A Go Go; Luca Topino Cuarteto y Ernesto Jodos-Mariano Otero-Sergio Verdinelli.

La programación completa se puede consultar en plataformalavarden.gob.ar y en santafecultura.gob.ar