La Biblioteca Popular Pocho Lepratti continúa festejando sus 20 años de actividad ininterrumpida alcanzados el 18 de octubre último. A este fin, la próxima celebración del ya histórico espacio cultural del barrio Tablada "que no encuentra sus límites en las estanterías" será este martes en el Teatro Vigil (Alem 3086) donde habrá charlas, música, muestra de producciones y presentación de la Revista 20 años. La invitación es libre y gratuita.

"Es un espacio que no encuentra sus limites en las estanterías y en las paredes plagadas de libros sino que es un proyecto educativo, social y cultural de participación popular. Esta formado desde sus inicios por ese entramado constituido por la función propia de una biblioteca popular con todas sus tareas de promoción de la lectura pero también por la memoria viva de Pocho Lepratti, la identidad que le da el barrio popular en el cual está inserta y todo el trabajo que se hace en relación al territorio", indicó a RosarioPlus Majo Draperi, presidenta de la Biblioteca.

En estos 20 años, el proyecto que nació con una biblioteca emplazada en calle Virasoro 39 bis fue tomando múltiples formas así como extendiéndose a distintos espacios. "Uno de los principales logros que hemos tenido ha sido poder construir una casa propia a la cual nos mudamos hace ya varios años, en Chacabuco 3052. Son muchos los espacios y proyectos que funcionan hoy en día en la biblioteca y cada uno tuvo un sentido en su origen que se sigue sosteniendo", agregó.

Sobre la Biblioteca, Draperi contó que cuenta con más de 20 mil libros de narrativa, poesía y ciencias sociales en tanto que desde hace mas de diez años funciona "Las Hormiguitas", un jardín de infantes con salas para infancias de 2 a 4 años y que incluye talleres de arte, de cuentos, de radio, de cocina, de expresión corporal, trabajando articuladamente con las familias. Además llevan adelante un Centro de día para niños y niñas con talleres de ajedrez, artes integradas y acompañamiento profesional, y capacitaciones en oficios para jóvenes de entre 18 a 25 años (actualmente se está enseñando serigrafia, sublimación textil y encuadernación artesanal).

En tanto, en tiempos de pandemia, la Biblioteca siguió ampliando sus lazos comunitarios con los vecinos de barrio Tablada con una olla comunitaria que funciona todos los viernes entregando bolsones de alimentos y raciones de comida para 150 personas de la zona. Lo último en sumarse es una escuela popular de formación en genero y diversidad que lleva el nombre de la reconocida escritora rosarina, Angélica Gorodischer, destinada a mayores de 18 años.

"Son muchísimas las personas que han pasado y todas han dejado su huella, tanto del barrio como aquellas que se acercan desde otros puntos de la ciudad. Estamos muy felices de estar cumpliendo 20 años de trabajo sostenido, de trabajo de hormiga, como decimos. Es cotidiano e invisible. Es un gran legado que nos deja Pocho", cerró Draperi.

Uno de los proyectos más significativos de la Asociación Civil sin fines de lucro el de la radio comunitaria FM La Hormiga. "Empezó como uno mas de los tantos talleres que se daban en la Biblioteca, cuando todavía estaba en calle Virasoro, en el furor de lo que fue el tratamiento de la Ley de Medios en nuestro país. No es casual que haya tantas radios comunitarias en Argentina que tengan fechas de nacimiento similares", señaló a este portal Aldo Ruffinengo, coordinador de contenidos de la emisora.

Al respecto, subrayó que el proyecto surgió primero como "radio en vivo, con el viejo y querido tablón". "Eso genero un estimulo y pensamos 'por qué no una radio. Hoy es un espacio muy importante porque además de ser el brazo comunicacional de la Biblioteca utiliza sus micrófonos con perfiles comunitarios entendiendo que la agenda principal es la del barrio, no solo porque se hable de Tablada sino los barrios como categoría conceptual. Vecinales, clubes, organizaciones colectivas, comedores y centros de salud necesitan una difusión que a veces no encuentran en los medios comerciales", sumó Ruffinengo.

Asimismo, subrayó la importancia que tuvo la radio en época de pandemia como conector: "El micrófono difundió contenidos educativos para entrar a los hogares por antena porque las aulas estaban sin poder habitarse", recordó e hizo hincapié en la alta participación que tuvo una de las últimas charlas ofrecidas desde este espacio, denominada "La radio comunitaria en el aula" y dirigida a personas dedicadas a la educación formal. "Fue un éxito entendiendo que la radio es una herramienta que se puede usar dentro de las aulas y las aulas pueden habitar el espacio de la radio", cerró.

La cita

La chala denominada "La cultura: territorio encendido" estará a cargo de Chiqui González y versará sobre la cultura popular, bibliotecas populares y niñez. También habrá una muestra de producciones y la presentación de la Revista 20º Aniversario. Además, la música llegará de la mano de Julián Venegas y José Santucho. La cita es este martes a las 18.30.