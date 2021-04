Los éxitos de Bee Gees como Ordinary Live, To Love Somebody, I started a Joke, How Deep is your love, y Tragedy se podrán escuchar en vivo de la banda cover rosarina Massachusetts, el 9 de abril a las 21 en el Centro Cultural Atlas.

Entradas en venta de lunes viernes de 9 a 17 en el Atlas, Mitre 645. Horario de ingreso al concierto: 20:30. Inicio del espectáculo 21hs puntual.

Nueve músicos en escena recuerdan los éxitos de los hermanos Gibb, pero con una estructura diferente: siete hombres y dos mujeres encuentran la armonía, entre voces e instrumentos, para presentar temas que fueron compuestos por la banda de origen inglesa hace alrededor de medio siglo.

La Banda se formó a mediados del año 2019, realizó presentaciones en la ciudad de Rosario, debido a la pandemia mundial suspendió las presentaciones durante el año 2020, sin embargo realizaron dos videos en la campaña “Quedate en Casa”.

"Massachusetts" - Massachusetts, Banda argentina homenaje a Bee Gees

Integrantes:

Ricardo Espindola, coordinador vocal, voz y segunda guitarra.

Germán Cabrera: Voz y Falsette.

Martin Grassi: coordinador de banda instrumental, voz y teclados.

Norma Román: Armonías.

Mauro Alignani: armonías y teclados.

María de Luján: Armonías.

José Blois: Primera guitarra

Fredy Vera: Bajo

Dario Dorigo: Percusión.