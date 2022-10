Juana Molina regresa a Rosario para presentar un renovado show acompañada por Diego López de Arcaute en batería y percusión. La cita es el próximo sábado, a las 21, en La Sala de las Artes (Suipacha 98 Bis). Con una nutrida carrera como actriz y música desde los años noventa a la actualidad, la célebre cantante, multiinstrumentista y compositora experimental revisitará canciones de toda su discografía.

En contacto con Muy rico todo, por Sí 98.9 dijo que cada nuevo disco es algo que se suma al repertorio, pero que en ese plan elije muy bien las canciones porque no es aficionada a dar espectáculos muy largos. “No más de una hora y cuarto y después algunos bises”, dijo.

“Yo no toco nada que no tenga ganas de tocar, porque no me sale bien. Sí reversiono los temas y me pasa que una nueva versión me levanta un tema y me dan muchas ganas de hacerlo, aunque hay otros temas que quedaron estancados en sus versiones anteriores y no me dan ganas de tocarlos”, explicó.

Y expresó que la lista para este sábado ya está cerrada, pero le sobran algunas canciones que evaluará en estos días qué hacer con ellas.

Sobre sus proyectos y, específicamente sobre esta apuesta de dúo, donde usa mucho el loop, explicó: “Cuando tenés demasiadas posibilidades muchas veces no sabes cómo resolver, me pasa lo mismo con los menús, donde todos pidieron y yo no, eso me pasa con la loopera ya que tengo una manera muy particular de usarla, en mi caso no con cosas grabadas y por eso la desconfiguré porque voy grabando en vivo, me pasa que cada vez que ensayo descubro cosas nuevas”.

Audio de la nota completa.