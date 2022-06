El artista santafesino Juago retomó las sesiones de grabación y presentará este viernes desde las 21 su nueva placa: Vuelve a abrir el sol. Juago apostó esta vez a grabar en formato de banda junto a Los Atléticos y la apertura de la noche estará a cargo de Franko Fagioli y Nahu Es Lout. El concierto tendrá lugar en Distrito 7.

Vuelve a abrir el sol responde a la canción homónima del disco y, en voz del cantante, “relata ese momento de la vida en que uno se desaferra de las expectativas del otro. Un otro internalizado y también los otros de afuera de la familia y del círculo social en el habitamos”.

“Este desaferrarse implica elegir nuevas cosas, decidir andar por otros senderos, o por los mismo con una perspectiva distinta, lo cual hace que todo cambie. Las oportunidades pueden estar ahí y uno tiene que romper ciertas fronteras mentales para decir «si, es ahora», sabiendo que cada día es una oportunidad y que también la oportunidad demanda un recorrido personal para realizarnos y dar continuidad al ser que queremos que exista”, dijo el cantante.

“Quienes hacemos canciones trabajamos mucho con la palabra y con el tiempo uno le da más valor a cada palabra, cada frase que se juega en el significado de la canción. Además, como construyendo las canciones, las frases y su sentido, uno se va construyendo a su mismo, porque uno arma en las frases, en otro tiempo, el sentido, pero uno después vuelve a la realidad”, reflexionó Juago en una extensa entrevista con el programa La canción quiere en Sí 98.9.

Siguiendo con su punto de vista expresó que “no se puede desconocer lo que se dice en las canciones” más allá que haya un proceso de crecimiento con ellas. “A mí me gustan mis canciones”, reconoció, aunque marcó que fue en la pandemia donde pudo ver la finitud humana y ver de muy cerca la muerte, situación que lo llevó a reflexionar sobre la vida y la idea de vivir mucho tiempo, lo que le pareció solo una aspiración de los seres humanos.

Por eso en ese momento de encierro tomó una decisión la cual para él es parte fundamental para ser un artista autentico. “Fue un momento donde me mis canciones tomaron el primer plano”, agregó en ese sentido y sostuvo que la fusión de estilos tiene que ver con el carácter de cada una de las canciones y si bien uno podría dedicarse a un solo género, al mismo tiempo “se vive en un época donde se escucha un poco de todo”.

“Todo el tiempo es así hoy, uno se pone con el celular y va navegando por distintas canciones de distintos géneros, músicas de muchos autores. Podes escuchar algo tranquilo, una cumbia o Luis Miguel”, explicó, y adujo que en su caso tiene que ver con canciones que simplemente lo conmuevan. “Apostar por canciones que me lleguen y me gusten y me den ganas de grabar”, añadió.

El creador del Ep Puertas, lanzado el año pasado y grabado en vivo en una terraza, afirmó sobre este nuevo trabajo que existen diferencias notables con sus producciones anteriores, con arreglos más modernos y una grabación hecha en un estudio profesional, lo que mejora la calidad, y además, se vuelca todo el recorrido del 2021 en el proceso de post producción”.

Durante el mes de abril y cada domingo Juan Goñi (su nombre verdadero) con músicos y amigos presentaron una propuesta artística en el Museo de la Ciudad. “El público tiene que ver al artista ahí en acción, transpirando la camiseta, tiene que verlo equivocarse y también acertar. Porque cuando el espectador te ve de cerca siente que también puede hacerlo y eso contagia las ganas de compartir las experiencias particulares de cada uno con el toque singular que caracteriza las expresiones artísticas”, manifestó en esa ocasión.