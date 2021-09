Luego de meses donde la pandemia paró todo tipo de actividad cultural, Jairo regresa a los escenarios para celebrar su vasta trayectoria artística. En una gira que comenzó semanas atrás en la ciudad de Buenos Aires y que lo tendrá de recorrida por gran parte del país, una de las voces emblema del cancionero popular argentino llegará al teatro El Circulo (Laprida 1223), para presentar su nuevo trabajo, denominado Cincuenta años de música. Una placa magistral donde algunas de sus mejores canciones son interpretadas a dúo por el cantante con un seleccionado de artistas de altísimo nivel y de generaciones diversas.

Si bien es un homenaje, la caricia que Jairo quiso darse para celebrar el lanzamiento de su primer trabajo en España, cada una de las versiones parece encajadas para cada uno de los elegidos de acompañar al cordobés en este disco. León Gieco, Víctor Heredia, Marcela Morelo, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Lisandro Aristimuño, la banda Eruca Sativa, Juan Carlos Baglietto, Nahuel Pennisi, Pedro Aznar, Elena Roger, Escalandum, y los hijos de Jairo (Iván, Yaco, Mario y Lucía) son su partenaire en versiones frescas y a medida pensadas por la mano ineludible de Lito Vitale

Además en este torbellino imparable de situaciones que lo tienen como homenajeado, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) previo la función en El Circulo el título Doctor Honoris Causa por su trayectoria en el campo de la cultura y su compromiso permanente con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Cabe resaltar que el Consejo Superior de esta universidad votó por unanimidad la propuesta de su Rector Franco Bartolacci para distinguirlo como un referente ineludible de la cultura popular del país y Latinoamérica.

“Este tipo de distinciones te sorprenden, porque es raro que se los otorguen a quienes venimos del campo de la música, salvo que exista un organismo dentro de la universidad que contemple otorgar premios a los artistas. A mí el Gobierno francés me condecoró como Caballero en la Orden de las Artes y las Letras, pero es un premio dedicado exclusivamente para artistas, eso me sorprendió igual, pero venía del Ministerio de Cultura. La universidad generalmente suele distinguir a gente de la ciencia y la educación”, celebra el artista sobre la condecoración.

Jairo afirmó en diálogo con Rosarioplus.com que esto sobrepasa cualquier expectativa de las que podía tener cuando empezó a cantar. “Este tipo de cosas va por otro lado, es un alago muy grande que me pasa a mí pero toca a mis hijos, mi familia y la gente que te quiere mucho. Yo cante toda mi vida, no recuerdo momentos en los que no haya cantado, no dejé de cantar nunca”, recuerda.

Y como un hombre del mundo dice que nadie puede olvidar de dónde se viene porque conscientemente cuando se está lejos las canciones de la infancia surgen de repente y uno redescubre que esas letras se saben de memoria y están incorporadas. “Un día las cantas y si estas lejos te gustan más porque te hacen sentir más cerca de tus orígenes”, explica. “Yo soy un cantante que cuando estuvo en Francia y España fue considerado como cantante argentino. Lo máximo que llegaron a decir los franceses que era el más argentino de los franceses y el más francés de los argentinos (risas). Eso para mí fue muy bueno, incluso mi carrera en Francia la hice casi toda en francés, eso es interesante porque aun así y más allá de haber grabado 16 discos en ese idioma sigo siendo para ellos un cantante argentino”, añade.

“Decían que parecía un francés cantando por la buena pronunciación, pero nunca dejé de ser un argentino que canta en francés. Tuve la suerte de llegar a Francia y tener un éxito inesperado, nunca pensé que iba a tener esa dimensión. Me fue fácil incorporarme a ese grupo de argentinos que vivían allí desde hace mucho tiempo, como es el caso de Yupanqui o Piazzola que intercalaba con Nueva York, además de escritores y pintores como Antonio Berni y Julio Cortázar. Paris era una meca artística para los argentinos”.

En cuanto a su versatilidad para cantar varios estilos y pasar del folclore a otros ritmos sin condicionarse señala: Hubiera estado bien seguir con la balada. Lo que pasa es que yo no soy autor de las canciones, sólo soy compositor y trabajé con muy pocos autores y el autor con el que trabajaba al principio, donde salieron los primeros grandes éxitos, era una persona que escribía canciones de amor, algunas fueron éxitos como Morir enamorados que perduran hasta hoy. Probablemente me haya dejado llevar por la característica de los autores con los cuales trabajé. Por ejemplo, con Horacio Ferrer las canciones se hacen más surrealistas o María Elena Walsh con una impronta muy personal y por supuesto Daniel Salzano, donde hubo un quiebre”.

Por ultimo hace referencia a su esposa Teresa Sainz de los Terreros, quien falleció en el mes de julio de este año tras una larga enfermedad que la tenía bajo internación domiciliaria. “Fue una mujer muy inteligente, una gran compañera. Lo que pasó es que ella estuvo enferma casi 10 años, tenía patologías tremendas y le pasó de todo, pero lo llevaba con una gran dignidad. Se prendía todo, hablaba con los médicos, su reacción ante la enfermedad fue ejemplar, en ningún momento mostraba temor y no lo hacía por nosotros, lo hacía por ella. Yo estuve todos estos años acompañándola porque creo que si hubiese sido al revés ella habría hecho lo mismo”.